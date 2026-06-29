テオ・ヤンセン、ヴィテッセでの将来について決断

アーネムを本拠地とするヴィテッセは月曜日、テオ・ヤンセン氏がクラブに残留すると発表した。元MFの同氏は昨季に続き、今季も技術部門のアドバイザーを務める。

2027年半ばまで契約を延長し、技術部門での役割を広げる。今後はトップチームの編成にも携わる。

「黄と黒のファミリーに長く在籍し続けられることを嬉しく思う」とクラブ公式サイトで喜びを語った。「この役割を通じて、技術的なプロセスにこれまで以上に積極的に関わっていく。クラブが私に寄せている信頼に心から感謝している。他の技術スタッフと共に、これからのシーズンに向けて強力なチームを築き上げていく。」

ゼネラルディレクターのヨスト・デ・ウィット氏も「テオは豊富な知識と経験を持つ真のクラブマンだ。彼が来季も力を発揮してくれることを喜ばしく思う。献身的な姿勢で将来への基盤を築きたい」と語った。

選手として長年ヴィテッセに在籍し、アシスタントコーチ、ユースコーチ、さらに「ヨング・ヴィテッセ」監督も務めた。アルンヘム出身の彼は2025年から第2ディビジョン「デ・トレファース」のヘッドコーチも兼任している。

監督業と並行し、NOSや番組『デ・オランジェゾマー』でワールドカップのオランダ代表など試合を分析している。