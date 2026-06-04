水曜日のアルジェリアとの親善試合で、オランダ代表は0-1の予想外の敗北を喫した。唯一の失点ではヨレル・ハトが批判されたが、テオ・ヤンセンはクインテン・ティンバーにも責任があると指摘した。

試合終了間際にはアニス・ハジ・ムッサが左足でファーサイドに決め、試合を決めた。ハトにはもっとできたはずだとヤンセンは『De Oranjezomer』で語っている。

「だが、うまくいっていない選手は他にもいる。ティンバーもだ。彼はラインを閉じて相手が簡単に内側に入れないようにすべきだった。相手が左利きでいつも内側に入ってファーサイドにシュートすることを知っていたら、本来はサイドに追い込むべきだ。」

クロスをさせればよかった。ペナルティエリアには味方がいたのに、それをせず、相手の強みを活かす形になってしまった」と指摘した。

オランダはW杯壮行試合に敗れた。「12回も交代しほぼ全員がプレーしたから、この結果は諦めるしかない」とヤンセンは続けた。

「とはいえ、いい気分ではない。国民に良い試合を届けられなかった。このままでは『本当に大丈夫か』と不安を抱えたままワールドカップへ行くことになる」

オランダのW杯初戦は来週日曜の日本戦。その前に月曜、ニューヨークでウズベキスタンと最終調整を行う。