テオ・ヤンセンはロビン・ファン・ペルシーのインタビューに驚愕。「それならフェイエノールトは危ない」

テオ・ヤンセンは、フェイエノールト対AZ（1-1）の試合後、ロビン・ファン・ペルシーのインタビューに驚きの表情を浮かべた。ロッテルダムの監督は来季に向けた準備をすでに進めていると語ったが、その発言はヤンセンに不安を与えている。

「最終的な決定は、スタッフや選手について私が下す。それが私の仕事だ。他の役職の意見も聞き、すべてに関与している」とESPNのインタビューで語った。

「今は来シーズンのチーム作りに集中できる。選手層は厚いが、スタッフと方向性を決め、選手を視察・評価する」と語った。

「フェイエノールトに新しいテクニカルディレクターなど不要だ。もういるではないか！」とユーリ・ムルダーはZiggo Sport『Rondo』で語った。ヤンセンも「フェイエノールトの現状とロビンの役割を考えると、これは異例だ」と驚いた。

「シーズン序盤の失敗を考えると、今になってTDが去るのは問題だ。まずTDを早急に任命し、来季の選手編成を行うべきで、それを監督に押し付けるのはあり得ない」とヤンセンは怒りを露わにした。

なお、フェイエノールトはロベルト・エーンホーンをゼネラルマネージャー、デヴィ・リゴーをテクニカルディレクターに招聘する方向で最終調整に入っている。クラブ首脳は数日以内に交渉を加速させる方針だ。

「ああ、彼なら知っているよ」とマルダーは、クラブ・ブルージュに所属するリゴーについて語った。「彼は良い選手だ。大勢の中でも価値を発揮できるタイプだ。」