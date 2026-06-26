テオ・ヤンセンはオランダ代表の守備に穴があると指摘し、突然ウーター・ゴースの名を挙げた。

テオ・ヤンセンは番組『デ・オランジェゾマー』で、ルツハレル・ヘルトゥイダよりウーター・ゴースをW杯に招集すべきだったと指摘。彼はオランダ代表のDFがパス回しに偏りすぎだと批判し、その欠如を説明した。

オランダのDFは守備よりプレーに重点を置きすぎると指摘し、シンプルにボールを扱い守備で勝負する選手としてファン・ダイクを例に挙げる。

「だが、本当に守備ができるDFがいるなら、私はウーター・ゴースを挙げたい。彼にも批判はあるが」と、ゴースのようなタイプを好むヤンセンはため息をついた。

「限界まで、時にはその先までやっていい」と元選手は強調する。ヘレーネ・ヘンドリクスは「理想的な婿でなくてもいい」と補足。ヒューゴ・ボストは「ゴースをW杯代表に入れるべきだったのでは？」と問いかける。

ティンバーが負傷で離脱し、代わりにゲルトルイダが選ばれたが、ボストは「ゲルトルイダではなくゴースを呼べばよかったのでは？」と質問。ヤンセンは「ゴースは本物のセンターバックだ。フェイエノールトでは中盤に入りゲームを組み立てられる選手だから」と答えた。

「それに対し、ゴースは本物のディフェンダーだ」と元MFは述べた。 続いて、ゲストのグース・ヒディンクに「お前が台無しにしたんだ」と冗談を飛ばした。 「代表監督は『どうやってメンバーを選ぶか』という問題にも直面する」とヒディンクは答えた。

ヒディンクは「ゲールトルイダはセンターバックとサイドバックをこなせる。1人で2つのポジションをカバーできるので、他のポジションに余裕ができる」と説明した。ロッテルダム出身の彼はティンバーの代役だったが、大会ではまだ出場していない。