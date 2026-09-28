ヤン・パウル・ファン・ヘッケは現時点でオランダ代表の最も弱いリンクだ。そう語ったのはテオ・ヤンセンで、Ziggo Sportの番組Rondo内での発言だ。

ドイツ戦（1-1）でもセルビア戦（1-2で勝利）でも、ファン・ヘッケはこの1週間、フィルジル・ファン・ダイクとセンターバックのコンビを組んだ。だが、ゼーラント生まれのこのDFはヤンセンに強い印象を残せなかった。

「直近の試合で気づいたのは、彼らはかなりの場面で3人でビルドアップしているということだ。ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、そしてファン・デ・フェンだ」と、ヤンセンは分析を始めた。「そのやり方はプレースタイルにはっきり表れている」

「ただ、そうなるとファン・ヘッケの役割を一度しっかり見たくなる。そこについて実はあまり多くの人が話していないが、現時点で彼は私にとってオランダ代表の中で断トツに一番の弱点だ。ボールを持っている時も、守備面でもね」

「彼はすごく多くのシンプルな短いパスを出すし、持ち運びもしない。主体性もほとんど見せない。中央のレーンにとどまりたがる傾向がかなり強い。そこが私にとってのファン・ヘッケの問題だ」

「ダンフリースがすでに前へ出ていて、彼がサイドでプレーすることになると、一気に非常にもろくなる。彼はとても遅いし、タイミングも常に良いわけではない。ずっと気になっていたのはそこだ。彼は中央への10〜15メートルのパスでかなり多くボールを失っている」

例として取り上げられたのは、セルビア戦の89分の場面だ。ファン・ヘッケは自陣ペナルティーエリアから後方からのビルドアップを試みるが、それが危険な位置でのボールロストにつながった。

「本当に何をやっているんだ、まったく？」と、ヤンセンは信じられない様子で反応した。「あのボールはFWに入れなければいけないのに、また後ろからつなごうとしている。ティンバーが万全なら、シャビはすぐに彼を入れるべきだ。ダンフリースとファン・ヘッケのコンビはお話にならない」