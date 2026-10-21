テオ・ヤンセンが意外な結論「フェイエノールトは彼がいなくてもまったく困っていない」

テオ・ヤンセン氏は、フェイエノールトが上田綺世の退団を長く嘆くことはなかったと考えている。レアル・ベティスとフェイエノールトのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、ジッゴ・スポルトでそう語った。

同氏によれば、その理由はナチョ・フェリの目覚ましい成長にある。KVCウェステルローから900万ユーロで加入した22歳のスペイン人は、ロッテルダムで苦しいスタートを切ったものの、今では力を発揮している。

「フェリもなかなかよくやっていると言わなければならない」と、ヤンセン氏はフェイエノールトがすでに上田を恋しく思っているかと問われて答えた。上田は昨夏の土壇場でリールOSCに移籍し、同クラブは1500万ユーロを支払った。

「フェリは、ペナルティーエリア内にいることがずっと多い上田とは違うタイプだ」とヤンセン氏は続けた。「フェリはフィジカルも強く、よく走り、懸命に働く。何度も走り込むので、2人はまったく異なるタイプだ」

「フェリは今のフェイエノールトのサッカーに非常によく合っている。だから、フェイエノールトは上田を恋しく思っていない」とヤンセン氏は結論づけた。

フェリはここまで、フェイエノールトでのエールディビジ出場8試合で6得点を記録。現在、リーグの得点ランキングで首位タイに立っている。

一方、チャンピオンズリーグではまだ初ゴールを待っている。FCバルセロナとのアウェー戦（5-1）では得点したかに思われたが、VARの介入によってゴールは取り消された。水曜日の夜、スペインでのレアル・ベティス戦で再びゴールを狙う。