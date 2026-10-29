デ・トレッファースが木曜夜、ユーロジャックポットKNVBカップ1回戦で大番狂わせを演じた。テオ・ヤンセン監督率いるチームはスポルトパルク・ザイトで、クーケン・カンピューン・ディヴィジ首位のヘラクレス・アルメロに1-0で勝利。セバスティアン・ファン・バケルが唯一のゴールを決めた。ヘラクレスはイヴァン・ボラツが退場となり、10人で試合を終えた。

ホームのデ・トレッファースは序盤から、ヘラクレスに気後れする様子を見せなかった。激しく試合に入り、早い時間帯から何度もチャンスをつくった。15分にはバス・ブリュサールトのシュートがわずかに外れ、ティム・ワーテリンクとファン・バケルもゴールを脅かした。

ヘラクレスは徐々に試合の流れをつかみ、パスをつないで主導権を奪おうとした。トリスタン・ファン・ヒルストのFKは枠を越え、CKから放ったボラツのシュートはGKに阻まれた。最大のチャンスを迎えたのはデ・トレッファースのウィレム・デン・デッカーだったが、至近距離からのシュートは大きく枠を越えた。

前半終了間際、ヘラクレスは再び失点を免れた。右サイドからブリュサールトが強烈なシュートを放つと、GKティモ・ヤンシンクが指先で触れ、ボールはクロスバーに当たった。両チームにチャンスがあったものの、前半は0-0で終わった。

前半のボール支配率はアウェーのヘラクレスが61％だったが、シュート数はデ・トレッファースが7本、ヘラクレスが5本だった。後半に入るとヘラクレスが主導権を握った。54分にはジェフ・レーヌ＝アデレードがゴールを決めたかに見えたが、オフサイドで取り消された。

その1分後、ヘラクレスに大きな痛手が襲う。ボラツが上腕でボールを止めて2枚目のイエローカードを受け、アウェーチームは10人での戦いを強いられた。ヘラクレスはその後3人を交代させたが、デ・トレッファースの得点を防げなかった。

61分、ファン・バケルが均衡を破った。ケイン・カイザーが右から低いクロスを入れると、ファン・バケルがビセンテ・ロブレスに先んじてボールをヤンシンクの後方へ送り込んだ。スコアは1-0となり、スポルトパルク・ザイトは歓喜に沸いた。

その後、デ・トレッファースは試合を決定づける絶好機を迎えた。カイザーのシュートはヤンシンクに防がれ、ほどなくしてヤリ・ファン・ヒンケルがCKから放ったシュートはクロスバーをたたいた。グルースベークのピッチは霧がますます濃くなったが、数的不利のヘラクレスも最後の猛攻を仕掛けた。サイドからはボールがほとんど見えない状況のなか、終了2分前にはンジョリのヘディングシュートがわずかに枠を越えた。

デ・トレッファースはそのまま逃げ切り、ヘラクレスを痛恨のカップ戦敗退に追い込んだ。ヤンセン監督率いるチームは、この番狂わせで2回戦に進出した。

その他の試合結果：

GVVV 3-0 ノールトウェイク

フーク 4-2 スパルタ・ナイケルク

プルメルステイン 1-0 ヘーメルト（延長戦）

ACVアッセン 0-0 AFC（延長戦）