デ・トレッフェルスが木曜夜、ユーロジャックポットKNVBカップ1回戦で大番狂わせを起こした。テオ・ヤンセン監督率いるチームはスポルトパルク・ザウトで、クーケン・カンピューン・ディヴィジ首位のヘラクレス・アルメロに1-0で勝利。セバスティアン・ファン・バケルが唯一のゴールを決めた。ヘラクレスはイヴァン・ボラツが退場となり、10人で試合を終えている。

ホームのデ・トレッフェルスは、完全なBチームで臨んだヘラクレスを相手に、立ち上がりから物おじしない姿勢を見せた。勢いよく試合に入り、早い時間帯から複数のチャンスをつくる。15分にはバス・ブルサールのシュートがわずかに枠を外れ、ティム・ワーテリンクとファン・バケルも相手ゴールを脅かした。

ヘラクレスは徐々に試合の主導権を握り、パスをつないで攻勢に出ようとした。トリスタン・ファン・ヒルストのFKは枠を越え、CKから放ったボラツのシュートはGKに阻まれた。最大のチャンスを迎えたのはデ・トレッフェルスのウィレム・デン・デッケルだったが、至近距離からのシュートは大きく枠を越えた。

前半終了間際にも、ヘラクレスは失点を免れた。右サイドからブルサールが強烈なシュートを放つと、GKティモ・ヤンシンクが指先で触れ、ボールはクロスバーに当たった。両チームにチャンスがあったものの、前半は0-0で終了した。

前半のシュート数はデ・トレッフェルスが7本、ヘラクレスが5本。ボール保持率ではアウェーのヘラクレスが61％を記録していた。後半に入ると、ヘラクレスが主導権を握る。54分にはジェフ・レーヌ＝アデレードがネットを揺らしたかに見えたが、オフサイドで得点は認められなかった。

その1分後、ヘラクレスは大きな痛手を負う。ボラツが上腕でボールを止めて2枚目のイエローカードを受け、アウェーチームは10人での戦いを余儀なくされた。ヘラクレスは続けて3人を交代させたが、デ・トレッフェルスの得点を防ぐことはできなかった。

61分、ファン・バケルが均衡を破る。ケイン・カイザーが右から低いクロスを送ると、ファン・バケルがビセンテ・ロブレスに先んじてボールに触れ、ヤンシンクの守るゴールへ流し込んだ。1-0。スポルトパルク・ザウトは歓喜に沸いた。

その後もデ・トレッフェルスには試合を決める絶好のチャンスが訪れた。カイザーのシュートはヤンシンクに防がれ、少し後にはヤリ・ファン・ヒンケルがCKからクロスバーを叩いた。グルースベークのピッチは霧がますます濃くなるなか、数的不利のヘラクレスも終盤に攻勢をかける。サイドからはボールがほとんど見えないほどの状況で、終了2分前にはエンジョリのヘディングシュートがわずかに枠を越えた。

デ・トレッフェルスはそのまま逃げ切り、ヘラクレスをカップ戦敗退に追い込んだ。ヤンセン監督のチームは、この番狂わせによって2回戦進出を決めた。

その他の試合結果：

GVVV－ノールトウェイク：3-0

フーク－スパルタ・ナイケルク：4-2

プルメルステイン－ヘメルト：2-0（延長戦の末）

ACVアッセン－AFC：1-2（延長戦の末）