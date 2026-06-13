テオ：サウジアラビアに関するこの報道は誤りだ。ムバペはレアル・マドリードで不当な扱いを受けている。

アル・ヒラルとフランス代表のスター、テオ・エルナンデスが、ロシェン・リーグの今シーズンと2026年ワールドカップ代表選出について語った。

スペイン紙『マルカ』のインタビューで彼は次のように語った。 「サウジアラビアでの生活は予想以上に充実しています。チームにも街にも適応できており、家族も元気に過ごしています」

「サウジアラビアでのプレーは引退に向けたステップか」との問いにテオは「最後のステップではない。いつかヨーロッパに帰りたい。今は3年契約で幸せだ。将来は分からないが、ヨーロッパに戻れることを願っている」と語った。

2021年から代表に選ばれ、ディシャンとは良好な関係だ。彼は素晴らしい監督であり、人間性も高い。ジダンとはレアル・マドリードで1年間共に過ごし、彼もまた偉大な指導者で素晴らしい人物だと感じた。 今後どうなるかはまだ分からないが、うまくいくと思う。チームメイトのおかげでトレーニングもスムーズだからだ」。

さらに「スペインは優勝候補だが、ポルトガル、イングランド、ブラジルも強い。今回のW杯は過去最も厳しい大会になる」と語った。

EUROでの敗退について「スペインへのリベンジを望むか」と問われると、「わだかまりはあっても恨みはない。勝つ日も負ける日もある。それがサッカーだ。今はW杯の目標に向けて進んでいる」と語った。

レアル・マドリードの試合はチェックしているが、エムバペへの批判は彼の価値を考えると不公平だ。彼は世界最高峰の選手だ。とはいえ、レアルで過ごした1年で環境の厳しさは身をもって知った。18歳の時に味わったプレッシャーは並大抵ではない。キリアンは私たちのリーダーであり、レアル・マドリードでもリーダーになるでしょう。彼はただ勝ちたいだけで、批判には慣れています。今は良い状態にあります」。

ムバッピはW杯で力を示そうと意気込んでおり、チーム一丸となって集中して準備している」

私はマドリードに来たときまだ若く、ミランへの移籍が最善だった。 そこは私の家のような場所だった。スペインでは望んだ結果を残せなかった悔しさもあるが、ミランでは全力を尽くした。いつかスペインに戻りたい」。

昨夏のアトレティコ復帰の可能性については「複数のオファーがあったが、代理人や家族と相談した結果、サウジアラビア移籍が最善だと判断した」と語った。