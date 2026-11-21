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ラツィオは土曜午後、セリエAの首位を固めた。ティジャニ・ノスリンがチームをけん引し、レッチェ戦の3-0の勝利に2得点で大きく貢献した。

ローマでの試合を前に、ラツィオはすでにイタリアリーグの首位に立っていた。ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるチームは、これで12試合で勝ち点32を積み上げ、今なお無敗を維持している。

試合開始から25分、ラツィオが先制した。グスタフ・イサクセンのクロスに対し、ノスリンがマークする相手より高く跳び、頭で押し込んだ。

先制点の後は両チームに何度か小さなチャンスが訪れたものの、決定機は生まれなかった。

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後半にはまずレッチェが、続いてラツィオがCKからゴールに迫った。アウェーのレッチェではチアゴ・ガブリエルのヘディングが枠を越え、ラツィオではダヴィデ・フラッテージのシュートが防がれた。

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その少し後、ラツィオがリードを2点に広げた。鮮やかな攻撃からペナルティーエリア内でパスを受けたケネス・テイラーが、ヒールでノスリンにつなぐ。ノスリンのシュートはGKに当たってゴールに入り、2-0となった。

そのわずか数分後、テイラーは2本目のアシストにもあと一歩で関わるところだった。パスを受けたレダ・ベラヒヤネがゴール左隅を狙ってシュートを放ったが、GKに阻まれた。

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終盤にはフラテッシがペナルティーエリア外から鮮やかなシュートを決め、ラツィオのリードを3-0に広げた。

この2得点で、ノスリンは今季のセリエAでの得点数を8に伸ばした。ドニエル・マレンと並ぶ得点ランキング2位タイにつけている。

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得点ランキングの首位は依然としてグスタボ・バレラだ。モンツァのストライカーは9得点を挙げており、ユヴェントスやナポリなどから関心を寄せられている。