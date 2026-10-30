マンチェスター・ユナイテッドのベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスは、2015年以来となるクラブ最悪の連続不振のさなか、マイケル・キャリックを監督として続投させるというクラブ首脳陣の決定に、レッドデビルズの選手たちが大いに喜んだと明かした。

ボーンマスにホームで0-3の大敗を喫したことを受け、キャリックは今シーズンのプレミアリーグで最初に解任される監督になるとの見方が広く広がっていた。この敗戦は、チャンピオンズリーグでコモに1-4で敗れるという、別の期待外れの結果の後に訪れたものだった。

しかしマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は性急な決断を下さないことを選び、2006年から2018年まで選手として同クラブのユニフォームをまとったキャリックに、立て直しを図り事態を正常な軌道へ戻すための十分な時間を与えた。

一方、中盤を補強するための3人の補強の一人として、夏の移籍市場でアストン・ビラからユナイテッドに加入したティーレマンスは、キャリックの存在が、夢の劇場「オールド・トラフォード」への移籍を決断した主な理由の一つだったことを明かした。

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ティーレマンスは『TNTスポーツ』に対し、次のように語った。「僕がここに来たのは、ある部分では彼のためだ。彼は僕が来て、チームを助けることを望んでいたからね」

さらに、ロッカールームが監督を支持していることを強調し、ESPNが伝えたところによると、こう続けた。「だから彼が残ってくれて僕はとても嬉しいし、チーム全体が急な変化を望んでいない。僕たちは、今以上に状況を不安定にするような抜本的な変化は望んでいない。むしろ必要なのは安定であり、懸命に働き続けることだ。そうすればどこかの段階で物事は良い方向に変わっていくだろう」

マンチェスター・ユナイテッドは全大会における直近8試合で勝利が一つもなく、現在プレミアリーグの順位表では勝ち点7で16位につけており、降格圏の最上位に位置するノッティンガム・フォレストとは勝ち点1差となっている。

マンチェスター・ユナイテッドは立て直しを望んでおり、明日土曜日にはアウェイでチェルシーと対戦する。これはプレミアリーグ第9節の注目の好カードの一つだ。