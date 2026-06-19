ティン・ハグ：ポルトガルには優れた世代がいる。ロナウドについてはこう思う

マンチェスター・ユナイテッド元監督エリック・テン・ハグ氏が、ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドについて久々に語った。ロナウドは数年前に同クラブを去った騒動以来、代表でも批判を受けている。

ロナウドは2022年W杯でも苦境に立たされている。コンゴ民主共和国とのグループリーグ初戦で1－1の引き分けに終わり、代表を率いる能力に疑問の声が上がっている。

ティン・ハグは「自然は誰にも容赦しない」と語った。

NOSの解説スタジオに出演したティン・ハグは、ワールドカップでのロナウドのパフォーマンスを注視していると述べつつ、年齢がスター選手に重くのしかかっていることを認めた。

彼は「彼について語られている分析は理にかなっている。選手は年齢とともに以前と同じレベルを維持できなくなる時期を迎える」と述べた。

それでも「今回の大会でロナウドが依然として決定的な役割を果たせるか、私は興味深い。ワールドカップはプレミアリーグやチャンピオンズリーグより試合の激しさやスピードが低いため、彼にとってチャンスになると思う。だからこそ、まだ何かを成し遂げられると考えている」と語った。

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さらにティン・ハグは現在のポルトガル代表の質を称賛し、大会で勝ち進むポテンシャルがあると評価した。

「ポルトガルは非常に優れたチームで、少なくともベスト4に入るべきだ」と語った。

ただ、彼は「この段階でのロナウドの存在下でそれが実現できるかが最も重要な疑問だ」と続けた。

退団後は連絡なし

また、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドを退団して以降は連絡を取っていないと明かした。

「ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドを去って以来、彼とは話をしていない。監督として、どんな大物選手でもチームの利益が最優先だ。当時、彼はチームの利益に合致しなくなっていた」と語った。

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また、ロッカールームでの噂についてテンハフは否定し、ロナウドがチームメイトの私生活や食事を監視したことはないと強調した。

同監督は「彼は他の選手の食事内容を監視したりはしておらず、常に試合に集中し、最善の準備に注力していた」と説明した。

この発言は、両者の間にあった軋轢を再び示唆している。対立は、ロナウドがクラブを去り、サウジアラビアやポルトガル代表でプレーすることで幕を閉じた。