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双子のユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーが、オランダ代表のドイツ戦0-5の大敗を受け、サッカーを通じた兄弟の絆を語った。クインテンはチームの崩壊を厳しく批判し、ユリエンはアーセナルでの将来について前向きな見通しを示した。

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兄弟で歩んだ道の先に待っていたベルリンでの悪夢

双子のユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーにとって、オランダ代表のユニフォームを着てともにピッチに立つことは、長年抱いてきたサッカー選手としての夢の実現だ。しかし、オリンピアシュタディオンでシャビ・エルナンデス率いるチームがドイツに前例のない0-5の大敗を喫し、今回の代表戦は兄弟にとってつらい経験となった。

オランダ代表はすでにUEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めていたが、後半に守備組織が完全に崩壊。兄弟で成し遂げた誇らしい節目は、厳しい現実を見つめ直す一夜となった。

クインテン、許しがたい崩壊を厳しく指摘

試合後に『ESPN』の取材に応じたクリスタル・パレスのMFクインテン・ティンバーは、接戦が後半に壊滅的な大敗へと変わった経緯について、言葉を選ばずに語った。

「受け入れられない。そう、0-5だ。先週金曜日にはとても良いプレーをしていただけに、今日は十分ではなかった。そして0-5で負けた。それは受け入れられない」とクインテンは率直に述べた。

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「ドイツは良いチームだ。今日はボールを持ったときのプレーが良かったと思う。でも、僕たちも前半にはチャンスをいくつかつくっていたし、逆の展開になる可能性もあった。ただ、ある時点で0-2、0-3となり、そこからあまりにも簡単に試合を手放してしまったと思う。サッカーで最も難しいのは、うまくいっているときには良いプレーをするのは簡単だが、うまくいかず、チームとして良いプレーができていないときに、どう立て直すか、立て直すために何が必要かを見極めることだ。僕たちはそこに苦しんでいた」

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ユリエン、敗戦の痛みと戦術上の現実を受け止める

慣れない左サイドバックで起用されたアーセナルのDFユリエン・ティンバーも双子の兄弟と同様の厳しい見方を示し、0-5というスコアはチーム全体に現実を突きつけるものだったと認めた。

「0-5で負けるのはただつらい。アスリートとして、サッカーをしていてそんな結果が楽しいことはないし、今日も同じだ」とユリエンは認めた。

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「今日は前半にリードできた可能性があった一方で、後半は0-5で済んだのが幸運と言えるほどだった。学ぶことが多い、良い教訓になった。ポジションによって、場面に応じて切り替えることになる。以前にも何度もやっているし、かなり慣れている。代表監督は『彼は我々のジョーカーだ。どこでも起用できる』と言っていた。監督にとってはプラスだし、複数の場所で起用できる選手がいるのは便利だ。監督にとっても僕にとっても、それでいい」

兄弟の絆と教訓、クラブでの明るい展望

今回の代表活動には苦い失望が残ったが、兄弟はともに、ピッチ上での特別な絆が支えであり続けると強調した。視線は3月の準々決勝と、それぞれのクラブでの戦いに向いている。

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「オランダ代表でプレーするのはいつだって名誉なことだ。ユリエンと一緒だから、なおさら特別だ。また学ぶことができる」とクインテンは振り返った。「後を引く敗戦だと言うかもしれない。でも結局は、みんなで知恵を出し合い、学び、何を改善すべきだったかを見つめて、前に進まなければならない。僕たちはチームとして、そして僕個人としても、ある目標に向かって取り組んでいる。何よりもそう捉えるようにしている」

試合後の重苦しい空気のなか、ユリエンはアーセナルでの将来について前向きな近況も明かした。「僕の飾らないアーセナルが本当に気に入っている。もっと長くいたいと思っている……。うまくいくよ。あとはサインするだけだ。居心地がいいし、楽しんでいる。だから今はロンドンでも勝っている。僕たちは順調だし、これからの数年間でタイトルを争えると思う」