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双子のユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーが、オランダ代表のドイツ戦0-5の大敗を受け、サッカーを通じた兄弟の絆を語った。クインテンがチームの崩壊を厳しく批判する一方、ユリエンはアーセナルでの今後について安心感を与える言葉を口にした。

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ベルリンの悪夢に終わった兄弟の歩み

双子のユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーにとって、オランダ代表のユニフォームを着てともにピッチに立つことは、生涯抱いてきたサッカーの夢がかなう瞬間だ。しかし、今回の代表戦は兄弟にとってつらい経験となった。シャビ・エルナンデス率いるチームは、オリンピアシュタディオンでドイツに前例のない0-5の大敗を喫した。

すでにUEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めていたものの、オランダ代表の守備組織は後半に完全に崩壊。兄弟にとって誇らしい節目となるはずの一夜は、厳しい現実を見つめ直す夜となった。

クインテン、許しがたい崩壊を厳しく指摘

試合終了後にESPNの取材に応じたクリスタル・パレスのMFクインテン・ティンバーは、接戦が後半に悲惨な大敗へと変わった経緯について、言葉を選ばずに語った。

「受け入れられない。圧倒されたかって？ そうだ。0-5だからね。特に先週金曜日にはとても良いプレーをしたのに、今日は十分ではなかった。そして0-5で負けた。それは受け入れられない」とクインテンは率直に述べた。

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「ドイツは良いチームだ。今日はボールを持ったときのプレーが良かったと思う。でも、僕らも前半にはいくつかチャンスをつくっていて、違う展開にもなり得た。ところが、ある時点で0-2、0-3となり、そこからは簡単に試合を手放してしまったと思う。サッカーで一番難しいのは、物事がうまくいっているときは良いプレーをするのが簡単だということだ。うまくいかず、チームとして良いプレーができていないときに、どう立て直すか、立て直すために何が必要かを見極めることこそ、サッカーで何より難しい。僕らはそこで苦しんでいた」

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ユリエンも敗戦の痛みと戦術面の現実を受け止める

慣れない左サイドバックで起用されたアーセナルのDFユリエン・ティンバーも双子の兄弟と同様の厳しい見方を示し、このスコアはチーム全体に現実を突きつけたと認めた。

「0-5で負けるのは本当につらい。アスリートとして、サッカーをしていてそんな負け方は決して楽しいものではないし、今日も同じだ」とユリエンは認めた。

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「0-5でも、自分たちから試合を手放したわけではないと思える負け方もある。でも、今日はその負け方がさらに痛みを強くしたのかもしれない。そうだね。前半はリードできていてもおかしくなかったのに、後半は0-5で済んだのが幸運と言えるほどだった。今日は学ぶことが多い。良い教訓だ。ポジションを変えることについては、状況に応じて以前にも何度もやってきたので、かなり慣れている。代表監督は『彼は我々の切り札で、どこでも起用できる』と言っていた。複数のポジションで使える選手がいるのは監督にとってプラスだし、便利なことだ。監督にとっても、僕にとってもそれでいい」

兄弟の絆と教訓、クラブでの明るい展望

今回の代表戦で苦い失望を味わったものの、兄弟はともに、ピッチ上での特別な絆が力の支えであり続けると強調した。視線の先には、3月の準々決勝とクラブでの戦いがある。

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「僕個人にとって？ オランダ代表でプレーするのはいつだって名誉なことだ。ユリエンと一緒だから、さらに特別だ。また学ぶことがある」とクインテンは振り返った。「後を引く敗戦だと言うかもしれない。でも結局は、みんなで知恵を出し合い、学び、何を改善すべきだったかを見極めて、前に進まなければならない。僕らはチームとして目標に向かっているし、僕個人もそうだ。何より、そう捉えるようにしている」

試合後の重苦しい雰囲気の中、ユリエンはアーセナルでの今後についても安心感を与える言葉を口にした。「僕の素朴なアーセナルが本当に気に入っている。もっと長く残れたらと思う……。うまくいくよ。あとはサインするだけだ。居心地がいいし、楽しんでいる。今はロンドンでも勝っている。僕らは順調だし、今後数年はタイトルを争えると思う」