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ユリエン・ティンバーが日曜日、プレミアリーグのマンチェスター・シティ戦でアーセナルを敗戦から救った。オランダ人DFはエミレーツ・スタジアムで行われた見応え十分の大一番で、83分に同点ゴールを記録。試合は2-2で終わった。首位アーセナルはティンバーの終盤の一撃により、エンツォ・マレスカ率いるチームとの勝ち点6差を維持した（29対23）。

ティンバーはアーセナルの先発に名を連ねた。ミケル・アルテタ監督は守備陣でウィリアム・サリバではなくエズリ・コンサを起用。ダビド・ラヤは肩の負傷から間に合い、負傷中のデクラン・ライスに代わってミケル・メリーノが入った。マンチェスター・シティではラヤン・シェルキが試合のメンバーから外れ、ニコ・オライリーよりヨシュコ・グヴァルディオルが優先された。

アーセナルは開始10分もたたないうちに先制したかに見えた。クリストス・ツォリスのパスを受けたカイ・ハヴァーツが至近距離から決めたが、オフサイドで取り消された。その後、試合はたちまち険悪な様相を呈し、リッカルド・カラフィオーリ、メリーノ、さらにはアルテタ監督まで、早い段階でジョン・ブルックス主審から警告を受けた。

15分を過ぎた頃、ティンバーは先制点に迫ったが、ニアポスト際でジャンルイジ・ドンナルンマに阻まれた。その後も、ジェレミー・ドクがティンバーに髪を引っ張られたと訴え、オランダ人DFに再び注目が集まる。VARはこの場面を確認したものの、処分は下されなかった。

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30分を過ぎた頃には、ティンバーが痛恨のミスを免れた。ボールを失った後、エンソ・フェルナンデスのシュートをガブリエウがゴールの上へ逸らしたためだ。しかし34分、マンチェスター・シティが先制する。ペナルティーエリアに侵入したグヴァルディオルがアーリング・ハーランドにボールを渡すと、ハーランドはワンタッチで落ち着いてゴール隅へ流し込んだ。スコアは0-1となった。

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アーセナルの反撃は早かった。ハヴァーツは一度好機を逃したものの、40分にゴールを決める。ツォリスのクロスをメリーノが頭でゴール前に折り返し、ハヴァーツが無人のゴールへヘディングで押し込んだ。これで1-1となった。

アルテタ監督はハーフタイムに、警告を受けていたカラフィオーリに代えてピエロ・インカピエを投入した。しかし後半開始間もなく、チームは再びリードを許す。アイユブ・ブアディが巧みなパスでフェルナンデスを前方のスペースへ走らせ、アルゼンチン人選手が攻撃をゴールにつなげた。スコアは1-2。数分後にはティンバーが懸命に対応し、グヴァルディオルによるマンチェスター・シティの3点目を防いだ。

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アルテタ監督は60分を過ぎたところで3枚替えに踏み切り、ヴィクトル・ギェケレシュ、マイルズ・ルイス＝スケリー、エベレチ・エゼを投入。ギェケレシュは出場直後に同点に迫ったが、ヘディングシュートはポストを直撃した。こぼれ球を拾ったティンバーにも2-2とする絶好機が訪れたものの、シュートは大きく上に外れた。

その後、ハヴァーツとギェケレシュも好機を生かせずにいたが、83分、ほかでもないティンバーがエミレーツ・スタジアムを熱狂に包んだ。コーナーキックからのボールはファーサイドへ送られ、ドンナルンマはガブリエウに軽く押された後、ボールを止めようとして完全に空振り。ファーサイドに走り込んだティンバーが腰でボールをゴールへ押し込み、2-2とした。

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ドンナルンマはひどく痛がっているように倒れ込み、治療まで受けたが、VARはガブリエウの軽い接触をファウルとは判断しなかった。続いてティンバーがボールを押し込む際にハンドを犯したかも確認されたものの、こちらも得点を取り消す理由にはならなかった。試合は結局2-2のまま終了。アーセナルはオランダ人DFのゴールによって、マンチェスター・シティとの勝ち点6差を維持した。