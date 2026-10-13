ユリエン・ティンバーが火曜日、美しいゴールでアーセナルの勝利に貢献した。アーセナルはチャンピオンズリーグでリールOSCに3-0と快勝。一方、プレミアリーグで苦戦するマンチェスター・ユナイテッドは、敵地でアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた。マタイス・デ・リフトはマンチェスター・ユナイテッドのベンチで90分間を過ごした。

アトレティコ・マドリー 2-0 マンチェスター・ユナイテッド

マドリードでのマンチェスター・ユナイテッドは悪夢のような立ち上がりとなった。アレックス・バエナのお膳立てから、パブロ・バリオスが開始1分に先制点を決めた。アウェーチームはやや持ち直し、12分にはブライアン・ムベウモのシュートがわずかに枠を外れる。そのムベウモは後に、素早く反応したヤン・オブラクにも阻まれた。

アレハンドロ・グリマルドのシュートがポストを叩き、ハーフタイム直前にジョニー・カルドーソが決めた2点目もオフサイドで取り消されたのは、マンチェスター・ユナイテッドにとって幸運だった。両ゴール前で見せ場が生まれる、動きの多い前半となった。

後半開始から数分後、アルゼンチン人FWフリアン・アルバレスはシュートをポストに当て、悔しがった。反対側ではブルーノ・フェルナンデスが強烈なシュートをクロスバーに当て、同点ゴールに迫った。マンチェスター・ユナイテッドは1-1を目指し、終盤にジョシュア・ザークツィー、メイソン・マウント、アマド・ディアロを投入。しかし、抜け出した相手を倒したレニー・ヨロが一発退場となり、同点への道はさらに険しくなった。

ホームチームの素早いカウンターから、アデモラ・ルックマンがこぼれ球を押し込み、マンチェスター・ユナイテッドの抵抗は断たれた。イングランドの名門を率い、期待外れのシーズン序盤を過ごしているマイケル・キャリックにとって、痛い一夜となった。

アーセナル 3-0 リールOSC

20分にブルーノ・ギマランイスのシュートがわずかに枠を外れ、ミケル・メリーノはリールのGKベルケ・エゼルに阻まれた。その数分後には上田綺世のゴールがオフサイドで取り消される。アーセナルはエベレチ・エゼも先制点に迫ったが、45分を終えてスコアは0-0だった。

後半に入り、ブルーノ・ギマランイスが倒れると、アーセナルはPKを強くアピール。しかし、主審のフェリックス・ツヴァイヤーはVARで確認した末、PKを与えなかった。それでも、ティンバーが至近距離からのループシュートでエゼルを破り、アーセナルが1-0とする。これで目を覚ましたかのように、直後にはエゼが2点目を決めた。

さらにブカヨ・サカが3-0とし、ロンドンのチームにとって一層喜ばしい展開となった。先月のナポリ戦にも1-0で勝利しており、アーセナルはグループステージの2試合を終えて勝ち点6を獲得した。