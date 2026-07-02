ティリマンスの驚異的なゴールが、アルジェリアのスター選手の歴代記録を塗り替えた

ユーリ・ティレマンスは、水曜日の米国シアトルのスタジアムで行われた2026年ワールドカップラウンド32で、ベルギーがセネガルに延長戦の末3－2で劇的勝利を収めた試合で2得点を挙げ、歴史に名を刻んだ。

ティレマンスは124分43秒に決勝点をマークし、W杯最遅得点記録を更新した。





この得点は、2014年大会ベスト16でドイツ戦120分49秒に得点したアルジェリアのジャボの記録を更新した。その試合はドイツが2－1で勝利していた。

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またティレマンスは、1934年大会でドイツ戦で同じ偉業を達成したベルナール・フォールホフに続き、W杯ノックアウトステージで2得点を挙げたベルギー代表史上2人目の選手となった。

試合はセネガルの勝利で終わるかと思われたが、86分と89分にロメロ・ルカクとティレマンスが連続得点し2－2とした。

延長戦に入り、120分+5秒にティレマンスがPKを獲得し自ら決めてベルギーが逆転。

この結果、ベルギーはベスト16進出を決め、アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。