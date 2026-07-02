ティリマンスの驚異的なゴールが、アルジェリアのスター選手の歴代記録を塗り替えた

ユーリ・ティレマンスは、水曜日の米国シアトルのスタジアムで行われた2026年ワールドカップラウンド32で、ベルギーがセネガルに延長戦の末3－2で劇的勝利を収めた試合で2得点を挙げ、歴史に名を刻んだ。

ティレマンスは124分43秒に決勝点を奪い、W杯最遅得点記録を更新した。

この得点は、2014年大会ベスト16でドイツ戦120分49秒に決めたアルジェリアのジャボの記録を更新した。その試合はドイツが2－1で勝っていた。

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またティレマンスは、1934年大会でドイツ戦で同じ偉業を達成したベルナール・フォールホフに続き、ベルギー代表としてノックアウトステージで2得点を挙げた史上2人目の選手となった。

試合はセネガルの勝利で終わるかと思われたが、ベルギーは86分と89分にロメロ・ルカクとティレマンスの連続ゴールで2－2とした。

延長120分+5秒、ティレマンスがPKを自ら決めてベルギーが逆転。

この結果、ベルギーはベスト16進出を決め、アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する。