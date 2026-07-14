フェイエノールトは、退団するティモン・ヴェレンロイターの移籍金で、GKチャーク・エルンストの獲得費用の大部分を賄える。これは『アルゲメン・ダグブラッド』紙のミコス・グカ記者が報じた。

火曜、独紙『BILD』は23歳のエルンストがヘルタ・ベルリンからフェイエノールトへ移籍すると報じ、移籍金は約500万ユーロと伝えた。

グカ氏は「その費用の一部、あるいは全額がティモン・ヴェレンロイターの移籍金で賄われる可能性もある」と指摘する。

ヴェレンロイターはクラブに退団の意思を伝えている。移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、降格したVfLヴォルフスブルクへの移籍はすでに大筋で合意しているという。

昨季キャプテンに就任したヴェレンロイターは、フェイエノールトに市場相場の移籍金を残す見込みだ。

Transfermarktによると、この30歳ドイツ人GKの市場価値は500万ユーロ。デ・クープとの契約は2027年半ばまで。

フェイエノールトは2023年、以前レンタル移籍していたヴェレンロイターを獲得するため、アンデルレヒトに約100万ユーロを支払った。このGKはロッテルダムのクラブで通算125試合に出場している。