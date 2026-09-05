ティム・ホフマンがワウト・ウェグホルストを完全にばかにする

ティム・ホフマンが、カンファレンスリーグのFCトゥウェンテ対FKカラバフ戦後のワウト・ウェグホルストの発言に、驚きと辛辣さをもって反応した。FWは4-1の勝利後、「上からの助け」を感じたと語り、その際に試合前の雷にも言及していた。

アゼルバイジャンで行われたこの一戦は、天候の影響で予定より15分遅れてキックオフした。トゥウェンテは最終的に延長戦の末、カンファレンスリーグ本大会出場を決め、ウェグホルストは1ゴール1アシストで重要な役割を果たした。

試合後、34歳のアタッカーはここ数週間が自分にとって厳しいものだったと明かした。「いろいろなことが自分に降りかかってきたし、それは当然だった。自分はまったく良いプレーができていなかったからね。ただ、こういう形で浮上できたことをとてもうれしく思っている」

普段から自身の信仰について公に語ることの多いウェグホルストは、その後、試合中に支えを感じていたとも話した。「それは開始1分から感じていた。本当にとても美しいことだった。試合前には雷さえあったからね」。そして彼自身、笑いながらこう付け加えた。「これでみんな笑うだろうけどね」

ホフマンはこのFWの説明をほとんど受け入れられず、Threadsで厳しい批判を展開した。「取るに足らないスポーツの試合で、裕福な国に住むサッカー選手の億万長者である自分に神がひと肌脱いでくれたと本気で思うなら、相当にいかれた関係妄想を抱えているはずだ。まるで『引き寄せ』レベルの完全に狂った話ではないかのように、私たちはこれをあまりに普通のこととして扱いすぎている」と、BNNVARAの司会者は書いている。

また、NOSがウェグホルストのインタビューを取り上げたやり方も、ホフマンには癪に障ったようだ。同局は「ウェグホルスト、カラバフ戦で『上からの助け』を得る」という見出しで映像を共有したが、BOOSの司会者によれば、この話は別の切り口で扱われるべきだった。

「NOSのジャーナリズムも道化じみている」とホフマンは続けた。「本当のニュースは、ひとりの大人の男が、試合直前の雷雨は自分のためのものだったと考え、その後は自分の神がゴールを決めるのを手助けしてくれたと思っていることだ」。そして最後に、皮肉を込めてこう付け加えた。「『ガザのことは悪かったね。パパはヨーロッパ・カンファレンスリーグでちょっと忙しかったんだ』」