アヤックスは木曜夜、シェルボーンFCとのアウェー戦でまったく説得力を欠き、2-2で引き分けた。Ziggo Sportで解説を務めるティム・クルルは、試合後、特にマルコス・レオナルドに対してかなり厳しい見方を示した。

この2-2の引き分けがアヤックスに大きな影響を及ぼすことはなかった。カンファレンスリーグ予選3回戦の第1戦をアムステルダムのクラブは先週3-1で制しており、その結果、プレーオフ進出を“普通に”決めた。

ただ、木曜夜の内容は良くなかったとクルルは見ている。「現時点では、まだよく整備されたチームではない。それは当然のことでもあるが、それでも後半にはもう少しクオリティーを期待するものだ。きっちり試合を終わらせること。でも、それはできなかった。今夜は失望感の方が大きいと思う」

クルルは、アヤックスの原因がどこにあるのか分かっているつもりだ。「もしかすると、少し自信の問題かもしれない。昨年は3人の異なる監督がいた。ただクラブに少し落ち着きが必要なんだ。いい補強も何人かしたが、その選手たちもまだコンディションを上げていかなければならない」

その補強の1人がFWレオナルドで、シェルボーン戦でもあまり良い印象は残せなかった。「レオナルドについては、もう十分に語られている」とクルルは話す。「今夜もまた、十分なものは見せられなかった。後ろにいたああいう3人の荒っぽい相手を考えれば、彼にとって理想的な試合ではなかったが、その点を見ても、アヤックスがまだ模索中であることは分かる」

「あの若者には、今はまだ自信がないのが分かる。それはいずれ出てくるだろうが、彼はゴールのために生きるストライカーなんだ。そして現時点では、まだ十分なものを見せていない」

「今夜の彼は、正直ほとんど目立たなかった。ここ数試合はまだペナルティーエリア内に入っていたし、そこで決め切れなかっただけだった。でも彼はすごく落ち着きがなかった。交代した時にも、何も入っていないのが見て取れた。覇気がないんだ。それはああいう若者にとっては残念なことだよ。新しいクラブに来たら、できるだけ早く自分に何ができるかを見せたいものだからね」と元GKは締めくくった。