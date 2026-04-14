ティム・クルルはPSGのある選手のウォーミングアップに驚き、そこでリヴァプールのチャンスを見出す。

ティム・クルルはZiggo Sportのインタビューで、火曜日のパリ・サンジェルマン戦でリヴァプールに小さな奇跡が起こるとまだ信じていると語った。リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で2点のビハインドを挽回しなければならない。

オランダ代表として15試合に出場した彼はアンフィールドでノア・ヴァールと語り、「弱点は分かった。ゴールを守るのがドンナルンマではなくサフォノフだから」と続けた。

ドンナルンマは昨夏マンチェスター・シティへ移籍。後任のシュヴァリエはサフォノフにポジションを奪われた。サフォノフのここ数週間のパフォーマンスは悪くないものの、クルルにはまだ印象不足だ。

「ドンナルンマは世界クラス。彼が抜けたのは大打撃だ。PSGはシュヴァリエに4000万ユーロを払ったが、今はベンチにいます。私がサフォノフの試合を見た限りでは、レベルが違います」とクルルは語る。

特にクロスの対応で緊張しており、そこがリヴァプールのチャンスだと語る。 ヴァールは、エンリケ監督が「彼は足元が上手い。それが我々に必要だ」と説明していると伝える。

クルルは「監督の判断だが、4000万ユーロで取った選手をベンチにするのは大きな決断だ。エンリケは欧州王者だから、我々が口出しできるものではない」と述べた。

それでも彼は主張を曲げない。「サフォノフは世界トップではない。ヨーロッパの強豪は皆、世界最高のGKを擁している。クルトワ、ノイアー、ドンナルンマ……今夜のPSGにはそれが欠けている」。