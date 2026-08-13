アヤックスはシェルボーンFC戦で期待外れの内容に終わったものの、ティム・クルルはアムステルダムのクラブに一つの光明を見いだしていた。アブデラ・ウアザネだ。アナリストのクルルが Ziggo Sportでそう語っている。

シェルボーンとの引き分けは、アヤックスに大きな影響を及ぼさなかった。カンファレンスリーグ3次予選の第1戦をアムステルダムのクラブは先週すでに3-1で制しており、そのため“普通に”プレーオフ進出を決めた。

クルルの見立てでは、アヤックスは決して良い出来ではなかった。だが、それでも「いくつかの小さな光明」は見えたという。「途中から入った選手たちだよ。トル、ウアザネ……」と元GKは切り出し、その後17歳のウアザネについて続けた。

「彼は本当にダイヤモンドだと思う。これから彼の素晴らしい瞬間を、きっとまだたくさん見られるはずだ。本当にダイヤモンドだよ」

「やっぱりアヤックスだからね。しばらくに一度、こういう少年が出てくる。そして彼はまさに、またそういう少年なんだと思う。ビッグクラブが確実に注目しているはずだよ。本当に見ていて楽しい選手だからね。サポーターは、そういう選手を見るためにスタジアムへ来るんだ」

一方で、クルルはこの逸材に改善点もあると見ている。「あの子は何度か70メートルか80メートルくらいボールを運んだ。そこで最後の場面では、もう少し周囲を見てプレーしないといけないかもしれない。あの時は完全に混乱の中に入ってしまっていたからね。でも、そこが若い子たちの良さでもあると思う」

ウアザネは木曜の夜、57分にユリアン・ブラントに代わってピッチに入った。これがアヤックスでの公式戦5試合目だった。