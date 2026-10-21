ティボー・クルトワはマルク・ファン・ボメル監督のベルギー代表での初戦を欠場したものの、復帰への扉は大きく開かれている。ただし、復帰後すぐに再び正守護神となるとは限らない。

34歳のGKはDAZNで、こう語った。「ワールドカップ後に代表を引退することも少し考えていました。でも、あのワールドカップはベルギー代表で経験した中でも最も素晴らしい大会の一つだったと言えます。素晴らしいチームでした」

クルトワは今も代表選手だが、直近の代表活動期間は参加を見送った。体を休める時間が必要だったため、フランス、イタリア、トルコとのネーションズリーグの試合を辞退した。「休みたいという意向は伝えていました」とクルトワは話す。

「最初の代表活動期間はとても過密だと感じました。選手たちから聞いた話でも、そうだったようです。その後はすぐにクラブへ戻らなければならず、試合が立て続けにあります。イタリア、フランス、トルコ……。どれも難しい試合です。あの時点では少し負担が大きすぎました。特に、短期間に2度の筋肉の負傷に見舞われていましたから。ここでは1週間休むことができ、再びエネルギーを蓄えられました」

クルトワによれば、ファン・ボメル監督にとって欠場はまったく問題ではなかったという。「監督は私の不在は問題にならないとはっきり伝えてくれました。センネ（ラメンス、編集部注）とマールテン（ヴァンデヴォールト、編集部注）はいい仕事をしました。欧州選手権予選に向けて私が復帰したら、誰を起用するかは監督が決めることです」

クルトワは復帰すれば自動的に再び第一候補になるとは考えていない。「必ず試合に出られると思って代表チームに来たことはありません。もちろん自分の能力は分かっていますし、チームにとって重要な存在になれることも分かっています。でも、競争は常に良いものです」

「誰も私に先発の座を保証する必要はありません。センネ・ラメンス、マールテン・ヴァンデヴォールト、あるいはマイク・ペンダースがいいプレーをして、監督が彼らを起用したいなら、それで構いません。いずれにせよ、ベルギーにはGKが不足していません」と締めくくった。