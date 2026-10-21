ティボー・クルトワはマルク・ファン・ボメル監督のベルギー代表初陣に参加しなかったが、代表復帰への扉は大きく開かれている。ただし、復帰してすぐに再び正GKとなるとは限らない。

34歳のGKがDAZNで語った言葉から、それがうかがえる。「ワールドカップ後に引退することも、少し考えていた。でも、今回のワールドカップはベルギー代表で経験した中でも、最も素晴らしい大会の一つだったと言わなければならない。素晴らしいチームだった」

クルトワは今もベルギー代表の一員だが、直近の代表活動には参加しなかった。体を休める時間が必要だったため、フランス、イタリア、トルコとのネーションズリーグの試合への参加を辞退した。「休みを取りたいと伝えていた」とクルトワは話す。

「あの最初の代表活動期間は、かなり過密だと感じた。選手たちから聞いた話でも、実際そうだったようだ。その後はすぐにクラブへ戻らなければならず、試合が立て続けにある。イタリア、フランス、トルコ……。難しい試合ばかりだ。あの時は少し負担が大きすぎた。特に、短期間に2度の筋肉のけがをしていたからね。ここでは1週間休むことができ、また力を蓄えられた」

クルトワによれば、ファン・ボメル監督にとっても、代表活動を欠席したことはまったく問題ではなかったという。「僕が不在でも問題ないと、監督ははっきり伝えてくれた。センネ（ラメンス、編集部注）とマールテン（ファンデフート、編集部注）は良いプレーをした。欧州選手権予選で僕が復帰するなら、誰を起用するかは監督が決めることだ」

クルトワは、復帰すればすぐに再び第一候補になると決めつけてはいない。「必ず試合に出られると思って代表に来たことはない。もちろん自分の力は分かっているし、チームにとって重要な存在になれるとも思っている。でも、競争があるのは常に良いことだ」

「誰も僕に先発を保証する必要はない。センネ・ラメンス、マールテン・ファンデフート、マイク・ペンダースが良いプレーをして、監督が彼らを起用したいなら、それでまったく構わない。いずれにせよ、ベルギーにはGKが不足していない」と締めくくった。