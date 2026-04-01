ティバスは「イスラム教を侮辱する」チャントを非難し、ヤマルに連帯を示す

スペインサッカーリーグ（ラ・リーガ）のハビエル・ティパス会長は、2026年ワールドカップに向けた両チームの調整試合として火曜日の夜に行われたスペイン対エジプトの親善試合で発生した人種差別的な行為について、見解を述べた。

試合は0-0の引き分けに終わったが、スタジアムに詰めかけた観客は、エジプト代表の国歌斉唱中にブーイングを浴びせ、さらにイスラム教を侮辱するチャントを叫んだ。

スペイン政府やスペインサッカー連盟、そしてラ・ロハのルイス・デ・ラ・フエンテ監督やチームのスター選手ラミン・ヤマルをはじめとする多くのスペイン人著名人が、スタジアムで起きた出来事を非難した。

カタルーニャ州警察は、エジプトやスペインをはじめとする各国で激しい反発を招いたこれらの出来事について、捜査を開始した。

ティバス氏はサウジアラビア紙「オカズ」の独占インタビューで、「エジプト戦において一部のスペイン人サポーターが行った行為は極めて悪質であり、いかなる正当化もできない」と述べた。

さらに、「人種差別的なチャントはサポーターの少数派によるものであり、スペインのサッカーファンの大多数を代表するものではない」と付け加えた。

また、ティバス氏はスペイン代表のスター選手、ラミン・ヤマルのメッセージに賛同し、「ヤマルのメッセージは極めて的を射ていた」と述べた。

ヤマルは自身のSNSアカウントを通じてメッセージを投稿し、こうしたチャントを叫んだ人々への怒りを表明するとともに、彼らを「無知な者たち」や「人種差別主義者」と表現した。

ヤマルは次のように語った。「私はムスリムです。神に感謝します。昨日、スタジアムで『跳ばない奴はムスリムだ』というチャントが聞こえました。このチャントが対戦相手チームに向けられたものであり、私個人に向けられたものではないことは承知していますが、ムスリムとして、これは無礼な行為であり、容認できないことです。」

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