ティジャニ・ラインダースが、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティを去った本当の理由を明かした。

ティヤニ・ラインダースはオランダ紙『デ・テレグラーフ』のインタビューで、来年のワールドカップを楽しみにしていると語った。このMFは、来夏オランダ代表が活躍すると見込んでいる。

「強豪は多いが、私たちは容易に負けない。他国も私たちを過小評価していない。それは良い兆候だ。ネーションズリーグでスペインと2度引き分けたことが証拠だ」と代表30試合出場を誇る彼は語った。

マンチェスター・シティでは全試合に出場していないが、彼はそれをマイナスとは考えていない。「私は常に全力を使い、走り続けられるので、多くの出場機会がなくても良いプレーができるタイプです。プレミアリーグでは試合数の半分で先発し、50％の時間をプレーしています」

ベンチスタートが多かったものの、グアルディオラについて「情熱的で天才的な監督」と笑顔で絶賛。「1シーズンしか一緒にできなかったのは残念ですが、彼の選択です」

グアルディオラが引退を決めた理由について、レインダースはこう明かす。「メンバーから外れたり出場できなかったりする選手を落胆させるエネルギーがもうない、と彼は語った。10年もすれば十分だ、と。その気持ちは分かる。情熱的というのは、あくまでポジティブな意味だ。彼は選手から最大限を引き出そうとする」。

代表のロナルド・クーマン監督とも関係は良好だ。「私個人としては、監督ととても良い関係にあると感じています。彼もそう思っているはずです」

「もちろん、クーマン監督は私にとって特別な存在です。彼が私にオランダ代表デビューの機会を与えてくれたからです。そして、その信頼はコーチングスタッフ全員から常に感じ取っていました」とレインダースは語った。