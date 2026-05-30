ティジャニ・ラインダースが、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティを去った本当の理由を明かした。「彼は私たちにこう言った…」

ティヤニ・ラインダースはオランダ紙『デ・テレグラーフ』のインタビューで、来年のワールドカップへの期待を語った。このMFは、来夏オランダ代表が活躍すると確信している。

「強豪は多いが、私たちは容易に負けない。他国も私たちを過小評価していない。それは良い兆候だ。ネーションズリーグでスペインと2度引き分けたことが証拠だ」と代表30試合出場を誇る彼は語る。

マンチェスター・シティでは全試合に出場していないが、彼はそれをマイナスとは考えていない。「私は常に全力を使い、走り続けられるので、多くの出場機会がなくても良いプレーができるタイプです。過大に心配する必要はありません。プレミアリーグでは全試合の半分で先発し、50％の出場時間を得ています」

ベンチスタートが多かったが、グアルディオラについて「情熱的で天才的な監督」と笑顔で語り、「1シーズンだけだったのは残念だが、彼の選択を尊重する」と続けた。

グアルディオラが引退を決めた理由について、レインダースはこう明かす。「メンバーから外れた選手を落胆させるエネルギーがもうない、と彼は言った。10年もすれば十分だ。その気持ちは分かる。情熱的というのは、選手から最大限を引き出すという意味でとても肯定的な褒め言葉だ」

代表のロナルド・クーマン監督とも関係は良好だ。「私個人としては、監督ととても良い関係にあると感じており、彼も同意見だと思います」

「もちろん、クーマン監督は私にとって特別な存在です。彼が私にオランダ代表デビューの機会を与えてくれたからです。その信頼はコーチングスタッフ全員から常に感じられていました」とレインダースは語った。