ティエリ・アンリ、医療過誤疑惑を巡りブラジルの名門サンパウロを提訴。70万ポンドを請求

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サンパウロの元ユースFW、ティエリー・アンリ・サントス・ソウザが、負傷への対応を巡り、ブラジルの同クラブに500万レアル近く（約70万ポンド）の賠償を求める法的手続きを開始した。19歳の有望株は、アカデミー在籍中に度重なる負傷に見舞われた際、トップリーグに所属する同クラブが自身の身体的な健康への配慮を怠ったと主張している。

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10代のストライカーが労働訴訟を提起

ヘンリーは、育成組織に所属していた際に被ったとする「労働災害」をめぐり、かつて所属したサンパウロの責任を問うため、労働裁判所に提訴した。『ESPNブラジル』が伝えている。13歳でクラブに加入し、2023年に16歳で初のプロ契約を結んだ同FWは、膝、太もも、足首、手、恥骨周辺にそれぞれ負傷を負った。今年3月にはクラブに契約解除を求めていた。

弁護団、過失のある治療を主張

同選手の弁護団は、クラブを「医療過誤」で非難している。1月には民間医療保険を利用した検査で恥骨炎と臀部の浮腫が判明したにもかかわらず、クラブのスタッフは同選手を「予防的トレーニングプログラム」に参加させ、その後、練習への復帰を認めたという。また同選手は、昨年、検査で右大腿四頭筋の筋力が34％不足していることが示されてからわずか8日後に、医師から試合出場を認められたと主張している。

同選手は弁護士を通じて、次のように述べた。「ここで争っているのは、選手が負傷していたかどうかではない。クラブ自身が書面でそれを認めている。問題は、整った医療部門を持つ一流の雇用主が、なぜ靱帯断裂を『アキレス腱症』と記録し、けがが治る前に復帰を認め、恥骨炎に対して『予防的な取り組み』で対応したのかということだ」

契約解除条項が示す失われた可能性

自身のキャリアを狂わせた「医療上の不備」はクラブに責任があるとする同選手は、2023年に結んだ契約に盛り込まれた6000万ユーロ（3億6000万レアル）の契約解除条項を挙げた。弁護団は「その契約は、クラブ自身がこの選手にどのような将来を描いていたかを示している。身長1メートル93のストライカーに、海外クラブ向けの6000万ユーロの契約解除金条項が設定され、給与体系はトップチームへの昇格と連動していた。医療面での対応によって損なわれたのは、そのようなキャリアの道筋だ」と主張した。

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正式な請求額は、失った収入、未払いの休暇手当、精神的損害、契約上の違約金、過去および将来の医療費を合わせた424万7291.80レアル。15％の弁護士費用を加えると、500万レアルに迫る。一方、コチアの育成組織関係者は、同FWが契約更新後に献身性、勤勉さ、取り組む姿勢を欠いていたため、指導者らが徐々に起用しなくなったと主張した。

ブラジルの名門、正式な訴状送達を待つ

サンパウロにはまだ裁判書類が正式に送達されておらず、医療スタッフに向けられた具体的な申し立てを正式には把握していない。クラブ幹部は通知を受け次第、訴訟資料を詳しく確認し、その後、この争いについて声明を発表する方針だ。ストライカーの医療記録について労働裁判所がどう判断するかによって、サンパウロが高額な6桁の金額を支払うことになるかが決まる。