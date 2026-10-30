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バルセロナの元FWティエリ・アンリが、古巣とのエル・クラシコで重要な2-1の勝利を収めたレアル・マドリーを称賛した。特にジュード・ベリンガムのパフォーマンスに圧倒されたようで、イングランド代表MFの中盤での支配的なプレーを「冗談としか思えない」と表現した。

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アンリ、コンパクトなレアル・マドリーを称賛

アンリは、古巣バルセロナを相手にした重要なエル・クラシコでの2-1の勝利で、レアル・マドリーの戦術的な布陣に強い印象を受けたと認めた。週末の大一番を終え、フランス人のアンリは、マドリーがこれほどコンパクトで粘り強い戦いを見せたのは今年初めてだと語った。

アンリによれば、この日のレアル・マドリーは非常に攻略が難しく、相手に決定機をほとんど与えない一方、カウンターでは大きな脅威となっていた。バルセロナに思い入れがありながらも、アンリは首都のクラブが見せた攻守にわたる見事なパフォーマンスをすぐに認めた。

ベリンガムのプレーは「冗談のような出来」

2得点を挙げ、公式のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたキリアン・エンバペが注目を集めた一方、アンリはイングランド代表のベリンガムを特に称賛した。元アーセナルのストライカーは、この重要な勝利におけるダイナミックなMFの攻守にわたる貢献に、すっかり感嘆した様子だった。ベットウェイに対し、アンリはその際立った個人のパフォーマンスをいかに高く評価しているかを説明した。

「レアル・マドリーがあのようにプレーするのを見たのは、今年初めてだった。コンパクトで、相手に多くのチャンスを与えず、非常に攻略が難しかった。カウンターでも堅実だった」

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「キリアン・エンバペは2得点を挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。でも、ジュード・ベリンガムは？ すごかった。彼のプレーを見て、メキシコでのイングランドの試合を思い出した。ボールをキープし、相手をかわし、ファウルを誘い、パスを見つけるか、自ら突破していた。彼を大いに称えなければならない。あのプレーぶりは冗談のようだった」

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モウリーニョ、批判に結果で応える

この重要な勝利は、大一番を前に外部からのプレッシャーにさらされていたモウリーニョ監督にとっても、大きな意味を持つ結果となった。アンリは、名将が今も大舞台で結果を出せるかどうか評価が定まっていなかったものの、この結果がその戦術的な手腕が健在であることを明確に証明したと指摘した。

「モウリーニョはよくやった。彼がまだやれるのかどうか疑問視されていたが、できることを示した。負けるわけにはいかないと分かっていたはずだ。あの得失点差で勝ち点9差がつけば、非常に厳しくなっていただろう」

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「先はまだ長い。誰もがバルセロナを止めるのは非常に難しいと思っていたが、だからこそ予測は難しい。バルセロナは最初の10試合で素晴らしかったのに、突然パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに敗れた。もちろん、私はスペインではいつもバルセロナを応援するし、エル・クラシコで負けるのは決して気分のいいことではない。それでも、レアル・マドリーを称えなければならない」

予測のつかない優勝争いが続く

この結果、スペインの優勝争いの行方はまったく分からなくなった。レアル・マドリーはリーグ戦10試合で勝ち点24を獲得し、現在3位につけている。一方、ハンジ・フリック監督率いるチームにとっては、今季リーグ戦初黒星となった。バルセロナは勝ち点27で首位を維持しているものの、2位アトレティコ・マドリーとの差はわずか2ポイントに縮まった。