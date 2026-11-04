移籍市場では、あるクラブにとって悪い取引が、別のクラブにとっては良い取引になることがある。驚くべきは、絶賛される取引と批判される取引が同じ選手をめぐるもので、その評価がわずか数カ月の間に分かれた場合だ。

ヤン・コウトがまさにその選手だ。ボルシア・ドルトムントでは、この夏まで高額な期待外れの控え選手と見なされ、放出すべきだとされていた。ところが、新たなレンタル先のコモでは今や監督のお気に入りであり、不動のレギュラー。完全移籍で獲得すべき選手と見なされている。ドルトムントが2年間で見いだせなかった何を、イタリアのクラブはこの右サイドバックに見ているのか。それとも、24歳のコウトは新たな環境、新たなチームの方が単に力を発揮しやすいのだろうか。

2024年、ドルトムントはコウトを獲得した。ただし、当初はマンチェスター・シティに400万ユーロを支払うレンタル移籍だった。ブラジル人選手は当時のドルトムント監督ヌリ・シャヒンが獲得を望んだ選手だった。シャヒンはクラブ首脳陣との議論で、コウトを高く評価する自身の考えを反対意見がある中で押し通し、移籍を実現させた。両クラブはレンタル移籍と同時に、一定の競技上の条件が満たされた場合、2025年夏に支払う総額が2000万ユーロに達する買い取り義務も取り決めた。

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レンタル移籍からわずか数カ月後の10月には、Skyが買い取り義務の発動をすでに報じていた。コウトがドルトムントでの最初の数試合で、まったくと言っていいほど説得力のあるプレーを見せていなかったにもかかわらずだ。ブラジル人選手がブンデスリーガでの1年目に先発したのは8試合。シーズン中には獲得を後押ししたシャヒンが退任し、ニコ・コバチが後任に就いた。昨季、コウトはドルトムントの右サイドバックの座を争うユリアン・リエルソンに明確に後れを取った。リエルソンはリーグ戦で驚異的な15アシストを記録し、献身的なプレーでも輝いた。

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ヤン・コウトとドルトムントの契約

2030年までの契約を結んだ控え選手に2000万ユーロ。この取引は当時も今も、失敗に思える。そのため、ドルトムントが夏にコウトの放出に前向きだったことは、さほど驚きではなかった。一方、イタリアの新興クラブであり、チャンピオンズリーグにも出場するコモからオファーがあったことは、やや意外だった。かつてアーセナルとバルセロナで活躍したセスク・ファブレガス監督率いるチームは、レンタル料として300万ユーロを支払ったとされ、2000万ユーロでの買い取りオプションも確保した。

そして現在のコモなら、その金額をためらわずに支払うだろう。ファブレガス監督は夏の入団発表時から、「ヤンは勇敢で技術力の高い選手だ。右サイドでさまざまな選択肢を与えてくれる」と絶賛していた。「前へ出るプレーを好み、エネルギーにあふれ、我々のプレースタイルに合っている。我々の下で成長を続けられると信じている」とも語った。

コウトはその言葉どおりに成長を続けた。コモでは4バックの右サイドバックとしてレギュラーに定着している。ドルトムントでは当初、ウイングバックにより適した選手と見られていた。同クラブの見方では、守備よりも攻撃に強みがあったためだ。だが、ファブレガス監督の見方はまったく異なり、結果もその正しさを裏付けている。コウトを擁するチームは現在、セリエAで4位につけ、再びチャンピオンズリーグ出場圏内にいる。そしてチャンピオンズリーグでも、前節のリーグ戦でマンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利したことで強い印象を残した。

ティエリ・アンリ、セスク・ファブレガスとそのチームに驚嘆

「セスクはどうやって、こんなチームを作り上げたんだ？」と、フランスのレジェンド、ティエリ・アンリはCBSで驚きを口にした。「ジャコボ・ラモンやヤン・コウトのような選手がいる。あまり知られていなかった選手を獲得し、チームを作り上げている。彼らが今どこにいるか見てほしい」と、驚きを隠さずに語った。実際、コモは移籍市場で、後から振り返れば素晴らしいといえる取引を数多く成立させている。例えば、レアル・マドリーのセカンドチームから250万ユーロで獲得したジャコボ・ラモンの市場価値は、現在4500万ユーロにまで上昇した。ルーカス・ダ・クーニャは2023年1月にニースから75万ユーロで加入し、現在はフランス代表選手となっている。

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コモにとって、コウトもまた最高の取引の一つだ。10月にはWAZが、イタリアのクラブからドルトムントに対して、すでに前向きな意向が伝えられたと報じた。コモが再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得するか、今大会でさらに多額の賞金を手にすれば、完全移籍の実現を妨げるものはほとんどないだろう。そして、それは両クラブにとって喜ばしいことになるはずだ。移籍市場では、時にこんなことも起こる。