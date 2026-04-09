ティエリ・アンリが、アトレティコ・マドリード戦でクバルシが退場した件について明確な見解を示した。

元フランス代表のティエリ・アンリが、水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦アトレティコ・マドリード戦で、バルセロナのパウ・コパシが退場した件について見解を示した。

アルゼンチン人FWジュリアーノ・シメオネがバルセロナDFと接触し、ゴール前で転倒。主審エステファン・コヴァッチはまずコパルシにイエローカードを提示した。

しかしVAR確認後、主審は判定を覆し、バルセロナの抗議にもかかわらずコパルシを退場させた。

アンリ氏はスペイン紙『アス』の取材に「これはレッドカードではない。最終ラインのディフェンスが得点を阻んだとはいえ、状況を見なければならない。ボールは完全にはコントロールされておらず、角度も良くなく、ゴールまで距離があった」と語った。

「確実に得点できるか？私はイエローカードだと思う。退場で試合の流れは変わる。CLでは100％確信が必要だ」

アーセナルのレジェンドは「審判は判断を急ぎすぎた。ラミン・ヤマルは落胆している。彼は今夜全力でプレーした。だがチームは彼を見捨てた」と結んだ。

一方、『アス』紙とラジオ局「カディーナ・セル」の審判専門家エトゥラルディ・ゴンサレス氏は、この退場は正当だと断言した。

同氏は「レッドカードだ。主審はピッチ全体を見渡せていなかったかもしれないが、VARが介入すべきだった」と指摘した。

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