CBSスポーツのスタジオから届いた映像で、ティエリ・アンリが数分間、トータルフットボールを解説。彼はこの戦術の起源を3人のオランダ人指導者に求めた。

「トータルフットボールの系譜」と題し、水曜夜に講義を行った。きっかけはバイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマン戦。両監督ヴァンサン・コンパニとルイス・エンリケもこの思想の信奉者だ。

アンリはまず、そのルーツをオランダの庭に求める。彼は「すべてはリヌス・ミケルスから始まった。小さなオランダが生み出したアイデアを、世界が取り入れたのだ」と語った。

「1971年のチャンピオンズリーグ決勝を覚えている人も多いだろう。アヤックスはディック・ファン・ダイクとアリー・ハーンのゴールでパナシナイコスに勝利した。それが始まりだった。彼らは言った。『これが我々のやりたいサッカーだ。このやり方でも勝てる』と」

バルセロナではミヘルスとクライフが合流し、レアル・マドリードに5-0で勝利し14年ぶりのリーグ制覇を遂げた。オランダでもバルセロナでもクライフは神と称された。

アンリは1988年欧州選手権にも言及する。ミケルスはオランダに唯一の主要タイトルをもたらした。「代表でも同じように勝てるのか、と人々は疑問に思った。決勝でファン・バステンが決めたゴールのポスターを、僕は部屋に貼っていた。子供の頃、彼に憧れていた」と語った。

「その頃、クライフは監督としてキャリアをスタートさせた」とアンリは語る。ミヘルスと同様に、まずアヤックス、その後バルセロナで指揮を執った。1987年にはファン・バステンのゴールでUEFAカップを制し、1992年にはバルセロナでチャンピオンズカップを獲得。しかし1994年、チャンピオンズリーグ決勝でACミランに0-4で敗れた。

「誰もがトータルフットボールの時代は終わったと思ったが、そのスタイルは消えなかった」とヘンリー。彼は、もう一人のオランダ人、ルイ・ファン・ハールが戦術面を加え、スタイルを継承したと語る。

「その流れは先週のコンパニ対エンリケ戦（PSG対バイエルン5－4、編注）にもつながる。すべてはミケルスから始まった。小さな国オランダが生み出した、誰もが追う遺産だ」