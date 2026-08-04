ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、スペインのバルセロナから2027年6月30日までの1シーズンのレンタル移籍で、オランダのアヤックス・アムステルダムに正式加入した。バルセロナで苦しいシーズンを過ごした後、正GKとしての地位を取り戻すことを目指す一歩となる。

34歳のドイツ人GKにとって、これは2シーズン連続でのレンタル移籍となる。昨シーズンの後半戦はスペインのジローナへレンタルで過ごしており、そこで指導を受けたミチェル監督のもとで再びプレーすることになる。

長期にわたる交渉

オランダのクラブのメディアに対する最初のインタビューで、テア・シュテーゲンはアヤックスへの加入への喜びを表し、交渉が予想以上に時間を要したことに言及した。

ドイツ人GKはこう語った。「良いことには時間がかかるものだ。最終的に物事はうまく運んだし、ここにいられることを嬉しく思う」。そして遅れが生じたのは、給与とその支払い責任の所在に関する複雑な税務問題など、いくつかの事柄が原因だったことを認めた。

決め手となった要素

テア・シュテーゲンは、アヤックスのオファーを受け入れる決断に至った理由を明かし、彼にこのプロジェクトを納得させたクラブのスポーツダイレクター、ジョルディ・クライフの役割を称賛した。

彼はこう説明した。「ジョルディ・クライフと初めて話したとき、すぐにこれが最良の選択だと感じた。監督のこともダリー・ブリントのことも知っている。彼らとプロジェクトについて話す機会があり、二人は非常に説得力があった」。

ドイツ人GKは、アヤックスの野心が単にオランダ・エールディヴィジのタイトル争いにとどまらないものであることを強調し、こう語った。「私たちはアヤックスを頂点に戻したい。栄光の歴史と国際的に確固たる地位を持つ由緒あるクラブだ。成功したシーズンになると確信している」。

フィジカルコンディションについての安心材料

アヤックスのフロントを最も懸念させた点の一つが、このドイツ人GKのフィジカルコンディションだった。特に、ジローナへのレンタル期間中、膝の腱の負傷によりわずか2試合しか出場していなかったためである。

しかしテア・シュテーゲンは、自身のフィジカルの準備状態について全員を安心させ、こう明言した。「バルセロナでは、アヤックスよりも少し遅れてプレーを始めたが、7月2日からトレーニングを続けている。私は最高の状態にあり、何の問題もなくピッチ上でのプレーを楽しめることを非常に嬉しく思っている」。

また彼は、バルセロナでプレーする上でも優れたフィジカルコンディションにあったと指摘したが、カタルーニャのクラブは昨シーズンに加入して以来、若手GKのジョアン・ガルシアに全面的に頼ることを選んだため、彼は別の場所でレギュラーとして出場する機会を求めることになったと述べた。

デ・ヨングの助言

インタビューの中では、バルセロナのチームメートであり、アヤックスの元スターであるフレンキー・デ・ヨングが、古巣への彼の加入を歓迎するビデオに登場した。

テア・シュテーゲンは笑いながらこう返した。「彼は私の代理人だよ！ フレンキーはアムステルダムをよく知っている。彼はいつも正直で、彼の言葉は私に大きな安心感を与えてくれた。自分が信頼できる人たちの手の中にいると知るのは良いことだ」。

さらにドイツ人GKは、ドイツ代表のチームメートであり、アヤックスの夏の目玉補強の一人であるユリアン・ブラントにも称賛の言葉を送り、こう語った。「彼は素晴らしいサッカー選手であり、素晴らしい人物だ。このような補強を続け、チームの基本的な骨格を維持できれば、素晴らしいシーズンを送ることができるだろう」。