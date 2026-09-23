マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが、ネーションズリーグのオランダ代表対ドイツ代表を翌日に控え、マヌエル・ノイアーに向けて謝罪した。アヤックス守護神の前任者は最近父親になったが、テア・シュテーゲンからはまだ何の連絡もなかったという。

「マヌエルは最近2度目の父親になったので、彼にもお祝いを伝えないといけない。まだそれができていなかった。ごめん！」と、テア・シュテーゲンのコメントを水曜日のメディア対応でBILDが伝えている。

テア・シュテーゲンがノイアーと最後に話したのは今年の初めだった。「短い休暇の間に会った。でもそれはワールドカップ前のことだったので、もう少し前になる」と、オランダ代表戦で先発する可能性が高いこのドイツ人GKは説明している。

「彼にとって、健康で今もプレーできているのはもちろん素晴らしいことだ。そうであってほしいと私も願っている。マヌエルはドイツサッカーのレジェンドだ」と、テア・シュテーゲンはすでに40歳になったノイアーをひたすら称賛した。

ノイアーは、ドイツにとって悲惨な結果に終わったワールドカップ後、代表引退を表明した。4度の世界王者はラウンド16でパラグアイにPK戦の末に敗れて敗退している。

2012年以降44試合の国際Aマッチ出場を誇るテア・シュテーゲンは、新指揮官ユルゲン・クロップの下で第一選択となっている。アヤックスのGKが代表で出場機会を得るのは、2025年以来初めてのことになる。