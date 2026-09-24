フェリックス・エンメチャが32分、DFBチームに先制点をもたらした。後半はオランダがいくつかの好機を作り出し、90＋2分にコーディ・ガクポが決定的な同点ゴールを決めた。

日曜日にはDFBチームがアウクスブルクでギリシャと対戦する。その後は、ミュンヘンでのセルビア戦、そして敵地でのギリシャとの再戦が控えている。

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DFBチーム、オランダ戦の採点：マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン

ユルゲン・クロップによって暫定的な正GKに指名された。その判断が正しかったのかは、アムステルダムでのパフォーマンスを見る限り不透明だ。テア・シュテーゲンのプレーは壊滅的なものと圧巻のものの間で揺れ動いた。CKでは34歳のGKがペナルティーエリア支配に大きな問題を露呈し、2つの失点に関与した（12分、62分）。もっとも、どちらの得点もオランダのファウルにより認められず、テア・シュテーゲンにとっては幸運だった。足元のプレーでもテア・シュテーゲンはたびたび不安定だった。42分にはコーディ・ガクポへ致命的なパスミスを犯し、チームを窮地に追い込んだ。それでもいくつかのセーブを見せた後、後半にはデンゼル・ダンフリース（60分）、メックス・メールディンク（62分）、再びメールディンク（73分）、ノア・ラング（89分）のシュートに対して立て続けに4本の素晴らしい反応を見せた。終盤の失点はどうすることもできなかった。採点：3.5。

DFBチーム、オランダ戦の採点：フィリップ・トロイ

デビュー組で唯一、直接スタメン入りを果たした。25歳のフライブルク所属選手は右サイドで前向きなプレーを見せた。1-0の場面では、トロイがグラウンダーのクロスでアデイェミを生かし、最後はエンメチャが押し込んだ。守備時のポジショニングでは時折やや迷いが見られたが、それはドイツ全体の守備のカバーが悪かったことにも原因があった。採点：3。

DFBチーム、オランダ戦の採点：ヨナタン・ター

センターバックでは、クロップが元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンにも好まれていたター／シュロッターベックのコンビを信頼した。ターは序盤、同じくフィジカルの強いブライアン・ブロビーへの対応に苦しんだ。11分には、ターがペナルティーエリア内での競り合いでブロビーのバランスを決定的に崩した。主審エルナンデス・エルナンデスはプレーを続行させた。その直後の場面でも同様で、ターはタイヤニ・ラインデルスのミドルシュートを体に付けていた右手に当てた。35分にブロビーが負傷で交代すると、ターの仕事はやや楽になった。メールディンクの決定機では、ターは距離を空けすぎていた（66分）。採点：4。

DFBチーム、オランダ戦の採点：ニコ・シュロッターベック

いくつか細かな不注意があった。最終的に取り消しとなったファン・ダイクのゴール（12分）では、シュロッターベックも十分に高く跳べていなかった。前半終盤には、自陣ペナルティーエリア付近で軽率なボールロストもあった。一方で、いくつか良いパスも見せた。採点：4。

DFBチーム、オランダ戦の採点：ネイサニエル・ブラウン

序盤は攻撃的だった。38分にはブラウンが前線に駆け上がり、アデイェミに完璧なパスを通したが、完全にフリーだったアデイェミは外してしまった。守備ではドイツチーム全体と同じく不安定だった。終盤の同点弾では、ブラウンはガクポを見失った。採点：4。

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DFBチーム、オランダ戦の採点：フェリックス・エンメチャ

序盤は存在感が薄かったが、至近距離からこぼれ球を押し込み1-0とした。守備時には、ドイツの中盤全体が何度もポジションを見失っていた。採点：3。

DFBチーム、オランダ戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

右サイドバックから中盤中央に戻り、そこでは好パスでドイツのプレーに厚みを加えた。トロイへのサイドチェンジがエンメチャの1-0の起点となった。ただ、必要な守備のカバーをキミッヒももたらすことはできなかった。採点：3。

DFBチーム、オランダ戦の採点：ナディーム・アミリ

ジャマル・ムシアラがウォーミングアップ中に太ももの問題を訴えたため、急きょスタメンに入った。左のハーフスペースで走り回ったが、そこでボールに触れる機会はごくわずかだった。それでも、アデイェミの決定機につながる場面では、見事なパスでブラウンをフリーにした。採点：4。

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DFBチーム、オランダ戦の採点：カリム・アデイェミ

右ウイングで、直近のFCバルセロナ戦のように序盤は精力的に動いた。アデイェミは1-0の形に関与したが、その後ブラウンから完璧なパスを受けながら、完全にフリーの状態で約10メートルから2-0の絶好機を逃した。その後は大きく失速した。採点：4。

DFBチーム、オランダ戦の採点：カイ・ハフェルツ

ドイツのセンターフォワードはまったく試合に入れなかった。最初に注目を集めたのは22分、クインテン・ティンバーから膝と太ももにひどいキックを受けて倒れた場面だった。ハフェルツは一度プレー続行を試みたものの、その後まもなく交代となった。採点：4。

DFBチーム、オランダ戦の採点：ケヴィン・シャーデ

代表6試合目は全体的に目立たない出来に終わり、64分に交代した。採点：4。

DFBチーム、オランダ戦の採点：途中出場選手

ユネス・エブノウタリブ: 負傷したハフェルツに代わって30分に出場し、すぐに試合に入った。投入からわずか1分後、鋭い角度からの良いシュートでバルト・フェルブルッヘンを脅かしたが、阻まれた。その後のエブノウタリブは存在感を失った。採点：4。

クリス・フューリヒ: 63分にシャーデに代わって出場。採点：4。

アントン・シュタッハ: 同じく63分にエンメチャと代わって入り、中盤中央に入った。採点：4。

セルジュ・ニャブリ: FCバイエルンでの復帰から6日後、ニャブリはDFBチームでも短時間ながら初出場を果たした。80分にアデイェミとの交代で投入された。同点弾の前には、決定的なボールロストを犯した。採点なし。

ヤニック・エンゲルハルト: 80分にアミリに代わって投入され、DFBチームでデビューを果たした。採点なし。