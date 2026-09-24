フェリックス・ヌメチャが32分、ドイツ代表に先制点をもたらした。後半はオランダがいくつかの決定機を作り出し、コーディ・ガクポが90＋2分に値千金の同点弾を決めた。

ドイツ代表は日曜日、アウクスブルクでギリシャと対戦する。その後はミュンヘンでセルビアとのホームゲーム、そしてギリシャとのアウェーでの再戦が控えている。

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ドイツ代表、オランダ戦の採点：マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン

ユルゲン・クロップによって暫定的な正GKに指名された。その判断が正しかったかどうかは、アムステルダムでのパフォーマンスを見る限り不透明だ。テア・シュテーゲンのプレーは壊滅的なものと圧巻のものの間を行き来した。CKの場面では34歳GKがペナルティーエリア内の対応で大きな問題を露呈し、2失点に関与した（12分、62分）。もっとも、どちらの得点もオランダのファウルにより認められず、テア・シュテーゲンにとっては幸運だった。足元のプレーでも何度か不安定さを見せた。42分にはコーディ・ガクポへ致命的なミスパスを出し、チームを窮地に追い込んだ。それでもいくつかのセーブを見せた後、後半にはデンゼル・ダンフリース（60分）、メックス・メールディンク（62分）、再びメールディンク（73分）、ノア・ラング（89分）のシュートに対して4度の見事な反応を披露。終盤の失点はノーチャンスだった。採点：3.5。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：フィリップ・トロイ

デビュー組で唯一、いきなり先発入りを果たした。25歳のフライブルク所属DFは右サイドで前向きな姿勢を見せた。1-0の場面ではトロイの低いクロスからアデイェミがチャンスに絡み、最後はヌメチャが決めた。守備時のポジショニングでは時折やや迷いも見せたが、それはドイツ全体の守備の悪さにも一因があった。採点：3。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：ヨナタン・ター

センターバックでは、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンも好んで起用していたター／シュロッターベックのコンビをクロップが信頼した。ターは当初、フィジカル面で同様に強さを持つブライアン・ブロビーへの対応に苦しんだ。11分にはペナルティーエリア内での競り合いでブロビーを決定的によろめかせた。主審エルナンデス・エルナンデスはプレーを流した。その直後の場面でも同様で、ターの体についた右手にタイアニ・ラインデルスのミドルシュートが当たったが、そのまま続行となった。35分にブロビーが負傷気味で退いたことで、ターの仕事はやや楽になった。メールディンクのビッグチャンスの場面では距離が空きすぎていた（66分）。採点：4。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：ニコ・シュロッターベック

いくつか細かな不注意があった。最終的に取り消しとなったファン・ダイクのゴール（12分）の場面でも、シュロッターベックは十分に高く跳べていなかった。さらに前半終了間際には、自陣ペナルティーエリア付近で軽率なボールロストもあった。その一方で、いくつか良いパスも見せた。採点：4。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：ナサニエル・ブラウン

立ち上がりは攻撃的だった。38分には前線へ駆け上がり、アデイェミへ完璧なボールを供給。ただ、そのアデイェミは完全にフリーながら決め切れなかった。守備ではドイツ全体と同様に不安定。終盤の同点弾ではブラウンがガクポを見失った。採点：4。

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ドイツ代表、オランダ戦の採点：フェリックス・ヌメチャ

序盤は存在感が薄かったが、至近距離から押し込んで1-0とした。守備時にはドイツの中盤全体が何度も位置取りを見失っていた。採点：3。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：ヨシュア・キミッヒ

右サイドバックから中盤中央へ戻り、そこで良いパスでドイツのプレーに厚みを加えた。トロイへのサイドチェンジがヌメチャの1-0の起点となった。一方で、必要な守備のカバーリングをキミッヒももたらせなかった。採点：3。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：ナディーム・アミリ

ジャマル・ムシアラがウォーミングアップ中に太ももの問題を訴えたため、直前で先発に入った。左寄りのハーフスペースを走り回ったが、そこでボールに触れる機会はごくわずか。それでもアデイェミの決定機の前には、見事なパスでブラウンをフリーにした。採点：4。

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ドイツ代表、オランダ戦の採点：カリム・アデイェミ

右ウイングでは、直近のFCバルセロナ戦と同様に立ち上がりから精力的に動いた。アデイェミは1-0の形に関与した一方で、その後ブラウンの完璧なラストパスから約10メートルの位置で完全にフリーとなりながら、2-0の絶好機を逃した。以降は大きく失速した。採点：4。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：カイ・ハフェルツ

ドイツのセンターフォワードはまったく試合に入れなかった。最初に注目を集めたのは22分、クインテン・ティンバーのひどいキックを膝と太ももに受けて倒れ込んだ場面だった。ハフェルツは一度プレー続行を試みたが、その直後に交代を余儀なくされた。採点：4。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：ケビン・シャーデ

代表6試合目は全体的に目立たない内容となり、64分に交代した。採点：4。

ドイツ代表、オランダ戦の採点：途中出場選手

ユネス・エブノウタリブ： 30分に負傷したハフェルツに代わって投入されると、すぐに試合へ入った。投入からわずか1分後、鋭い角度からの好シュートを放ったが、バルト・フェルブルッヘンに阻まれた。その後は存在感を失った。採点：4。

クリス・フューリヒ：63分にシャーデと交代で出場。採点：4。

アントン・シュタッハ： 63分にヌメチャに代わって入り、中盤中央に入った。採点：4。

セルジュ・ニャブリ： FCバイエルンでの復帰から6日後、ニャブリはドイツ代表でも短い出場機会を得た。80分にアデイェミに代わって投入。同点弾の前には決定的なボールロストを犯した。採点なし。

ヤニック・エンゲルハルト： 80分にアミリとの交代で出場し、ドイツ代表デビューを果たした。採点なし。