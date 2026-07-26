マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックス移籍は、再び大きく複雑化したようだ。Marcaの移籍市場専門家マッテオ・モレット氏が伝えている。金曜日の時点ではほぼ成立した取引とみられていたが、この数時間で交渉は再び行き詰まった。

金曜日には、FCバルセロナのGKがアムステルダムへ移籍するうえで、もはや何の障害もないように見えた。テア・シュテーゲンのアヤックス移籍はほぼまとまっており、バルサもこの移籍にゴーサインを出していたため、オランダ行きは時間の問題と思われていた。

だが現在、状況は完全に変わったとモレット氏は説明する。当初は単なる手続きに見えたものが、スペイン移籍市場における「今夏最大級のソープオペラのひとつ」へと発展しつつある移籍案件の、新たな障害になっている。

当初の問題は主に税務面にあったが、現在はドイツ人GKの給与負担の配分をめぐっても意見の相違が生じている。その結果、交渉は再び膠着状態に陥った。

バルセロナはファイナンシャル・フェアプレーの規則を理由に、これ以上の譲歩をする意思はない。カタルーニャのクラブは自らの立場を崩しておらず、そのためアヤックスにとっては交渉をさらに前進させる余地がほとんどない。

アヤックスも現時点では、テア・シュテーゲン加入をなお成立させるための追加的な一手を打てない状況だ。そのため移籍は再び完全に停滞しており、当面は早期の打開も見込みにくい。

それでも、今後数日以内に再び状況が明らかになるとの見方はある。両クラブは、この移籍を成立させるためになお妥協点を見いだせるかどうかを判断しなければならない。

ひとまずテア・シュテーゲンはバルセロナにとどまる。ドイツ人GKは、アヤックスとバルサが残る問題点を解消し、ヨハン・クライフ・アレナへのレンタル移籍が実現するかどうかを見守っている。