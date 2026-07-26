テア・シュテーゲンのアヤックス移籍はやはり不透明に　新たに浮上した問題とは

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックス移籍は、再び大きく複雑化したようだ。Marcaの移籍市場専門家マッテオ・モレット氏が伝えている。金曜日の時点ではほぼ成立した取引と見られていたが、この数時間で交渉は再び行き詰まった。

金曜日には、FCバルセロナのGKによるアムステルダム行きを妨げるものは何もないように見えた。テア・シュテーゲンのアヤックス移籍はほぼまとまっており、バルサも移籍にゴーサインを出していたため、オランダ行きは時間の問題と思われていた。

しかし現在、状況は完全に変わったとモレット氏は説明している。当初は形式的な手続きにすぎないと見られていたものが、スペイン移籍市場における「今夏最大級の移籍劇の一つ」へと発展しつつある案件の新たな障害になっている。

当初の問題は主に税務面にあったが、現在はドイツ人GKの給与負担の分担をめぐっても意見の相違が生じている。これにより、交渉は再び膠着状態に陥った。

バルセロナはファイナンシャル・フェアプレーの規則を理由に、これ以上の譲歩を望んでいない。カタルーニャのクラブは自らの立場を崩しておらず、そのためアヤックスには交渉をさらに前進させる余地がほとんどない。

アヤックスも現時点では、テア・シュテーゲン加入をなおも成立させるための追加の一手を打てない状況だ。その結果、移籍は再び完全に行き詰まり、早期の打開は当面見込みにくくなっている。

それでも、今後数日で再び状況が明らかになるとの見方はある。移籍成立に向けて妥協点を見いだせるかどうか、両クラブは判断を迫られることになる。

ひとまずテア・シュテーゲンはバルセロナにとどまる。ドイツ人GKは、アヤックスとバルサが残る問題点を解消し、ヨハン・クライフ・アレナへのレンタル移籍が実現するかどうかを見守っている。