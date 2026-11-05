「テア・シュテーゲンには練習で気が狂いそうになる」と、そのストライカーはベルギーの日刊紙Het Laatste Nieuwsに語り、こう続けた。「シュートを次から次へと止める姿を見ていると、信じられないほど悔しくなることがある。思わず殴りたくなるくらいだ」

一見すると脅しのように聞こえるが、これはあくまで褒め言葉だ。34歳のテア・シュテーゲンは今夏、バルセロナからアムステルダムへ期限付き移籍し、アヤックスで不動の正GKとなっている。14試合に出場して4度のクリーンシートを記録し、何度も好セーブで失点を防いできた。

土曜日もそうだった。アロコダレのゴールでAZアルクマールを1-0で下した試合では、終盤にセーブを見せて同点ゴールを阻み、チームの勝利を守った。伝統あるクラブにとって、ライバルを相手にした5年ぶりの勝利でもあった。もっとも、テア・シュテーゲンは移籍後、何度か不安定なプレーも見せている。

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マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ユルゲン・クロップ体制で暫定的な正GKに

それでも、ユルゲン・クロップ代表監督はテア・シュテーゲンを暫定的な正GKに指名した。ただし、同GKが出場したのは、ユルゲン・クロップの後任が初めて指揮を執ったアムステルダムでのオランダ戦（1-1）だけだった。ギリシャに0-1で敗れた試合ではアレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ・イスタンブール）に出番を譲り、2度目の招集メンバーからも外れた。ヨナス・ウルビヒ（バイエルン・ミュンヘン）は両試合で起用され、好プレーで信頼に応えた。

昨季のテア・シュテーゲンは、度重なる重傷や騒がしい周辺事情を経て、バルサでの定位置とキャプテンの座を失った。そしてワールドカップ出場の可能性を保つため、冬にまずジローナへ期限付き移籍した。しかし、わずか2試合に出場した後、太ももの重い筋肉の負傷に見舞われ、手術まで必要となった。

結局、代表には招集されず、おまけにジローナの残留も果たせなかった。自身のキャリアで初めての降格だった。一方、アムステルダムでは再びタイトルを夢見ることができる。

アヤックスはエールディヴィジで首位フェイエノールト・ロッテルダムと勝ち点1差の2位につけている。カンファレンスリーグでは、初戦でハイドゥク・スプリトに敗れた後、直近の試合でアタランタ・ベルガモに2-0で勝利した。木曜日にはFCミッティランと対戦する。