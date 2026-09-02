デ・ローンがアタランタに別れ「プレーしながらキャリアを終えたかったからローマへ」

「現役としてプレーを続けたままキャリアを終えたいから、クラブを替える決断を受け入れた。自分にはまだ高いレベルで多くを与えられるものがあると感じているし、残念ながらアタランタの新プロジェクトからは外れてしまった。そして、自分のサッカー人生を変えてくれた人を選んだんだ」。そう語ったのは、恩師ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるローマへ移籍したマルテン・デ・ローン。インテルのファンに向けた長文のビデオメッセージ「ベルガモよ、さようならではなく、また会おう」で、その思いを明かした。「初日から僕を支えてくれたあなたたちにとっても難しいことだと思う。おかげで、僕は主人公の一人として物語のような時間を生きることができた。愛情、感情、そして帰属意識を与えてくれた」と、ベルガモでの自身の歩みを映像で振り返りながら、オランダ人MFは語った。「僕はこれからもずっと、自分を“ベルガモのオランダ人”だと定義する。ベルガモで人生を築き、あなたたちとともに最も美しい年月を過ごした。ここはいつまでも僕の家だ」





さらに、こう続けた。「忘れられない10年間だった。人生の残りの時間ずっと持ち続ける記憶ばかりだ。とりわけ、ダブリンでの魔法のようなヨーロッパリーグの夜、ベルガモにとって初の欧州タイトルを手にしたあの夜だ。このクラブ、この家族のすべての人たち、舞台裏で働くすべての人たち、そしてすべてのチームメートに心から感謝したい」。新型コロナウイルスのパンデミックについて感極まる場面もあった。「この街が経験した、あの恐ろしく苦しい時期の記憶も心に残っている。とりわけ、アタランタとともにどうやって立ち上がることができたかを覚えている。街、クラブ、結果、帰属意識が一つになっていた」とデ・ローンは述べた。そして最後は再会を誓って締めくくった。「僕はピッチ外でもこのクラブの価値を体現してきた。チームメートにとっても、ファンにとっても、サッカーをして夢を見るすべての子どもたちにとっても、そして娘たちにとっても、模範であろうとしてきた。ベルガモはこれからもずっと僕の人生の一部だ。いつの日か戻ってくる。ありがとう。マルテン」