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ライブ
De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

デ・ロッシ、夜中にアクイラーニにかけた電話について語る「残念だ。彼は最も才能ある選手の一人だ」

ダニエレ・デ・ロッシ
ローマ
アルベルト・アクイラーニ
ジェノア
サッスオーロ

11月19日からSkyとNOWで放送・配信されるオスティアマーレを題材にしたシリーズ『Radici』の発表会で、ダニエレ・デ・ロッシは、友人で元チームメート、現在は指導者仲間でもあるアルベルト・アクイラーニについても、温かい言葉を口にした。アクイラーニはサッスオーロの監督を解任されている。

ジェノアのデ・ロッシ監督は、アクイラーニの解任について、『コリエレ・デッロ・スポルト』が伝えたところによると、こう語った。「知らないことについては話せない。ただ、彼とは夜遅くまで話した。解任は残念だし、私たちの初対戦を目前にして起きたのも残念だ。だが、いずれ機会はあるだろう。私は今後も数年間、セリエAで指揮を執るだろうし、彼の将来も約束されている。新世代の監督の中でも、彼は最も才能があり、優れた監督の一人だ。きっと多くの喜びを味わうだろう」

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