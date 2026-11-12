デ・ロッシ、夜中にアクイラーニにかけた電話について語る「残念だ。彼は最も才能ある選手の一人だ」

ジェノアのデ・ロッシ監督は、アクイラーニの解任について、『コリエレ・デッロ・スポルト』が伝えたところによると、こう語った。「知らないことについては話せない。ただ、彼とは夜遅くまで話した。解任は残念だし、私たちの初対戦を目前にして起きたのも残念だ。だが、いずれ機会はあるだろう。私は今後も数年間、セリエAで指揮を執るだろうし、彼の将来も約束されている。新世代の監督の中でも、彼は最も才能があり、優れた監督の一人だ。きっと多くの喜びを味わうだろう」