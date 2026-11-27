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ダニエレ・デ・ロッシ監督が、明日20時45分にサン・シーロで行われるインテル戦を前に記者会見に臨んだ。ジェノアを率いる指揮官は、エスティゴールの状態、対戦相手のインテル、オスマイッチ、コロンボについて語ったほか、ミラン戦の敗戦後にサッスオーロ戦で勝利したチームの現状にも触れた。

レオ・エスティゴールについて「チームのフィジカル面は良好だ。もちろん、ほかのチームと同じように、多少の不調を抱える選手はいると『Tuttosport』が伝えている。状態を見極める必要がある選手もいて、少なくともこの試合は欠場するかもしれないが、心配するようなことではない。レオはミラノには行かない。この試合でプレーできる状態ではない。その後、インフルエンザのような症状からの回復具合を見ながら、火曜日の試合とトリノ戦について判断する」

インテルについて：「結果に関係なく、信じられないほどの力を持つチームだ。試合の入りがあまり良くなくても、そこから強さを示した試合がある。彼らはその気になって少しアクセルを踏めば、どんな相手にも2、3点を取れる。私たちは試合に食らいつき、勇気を持ち、特定の局面で相手を苦しめなければならない。彼らも失点はする。失点が少し増えているのなら、それには理由があるはずだ。私たちは完璧な試合をしなければならない」

オスマイッチについて：「私たちのストライカーはよくやっているし、チーム全体も彼にどうボールを供給すべきか分かってきた。彼がどれほど脅威になるか、理解するのに時間はかからなかった。相手もそれを理解していて、彼に2人を付けるかもしれない。攻撃の重荷を彼一人に背負わせないことが大切だが、ほかの選手もゴールを決め、シュートを打っているので、そうはなっていない。完璧な試合が必要だと言うとき、それは守備だけでなく攻撃についてもだ」

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ミラン戦とサッスオーロ戦について：「サッスオーロ戦で見せたものでは足りない。日曜日と同じ試合をすれば、間違いなく負ける。インテルのクオリティーははるかに高く、あの試合で許したようなチャンスは致命的になり、敗戦を決定づけかねない。サッスオーロの方がミランより怖かった。ミラン戦では相手の攻撃をうまく受け止め、チャンスをあまり与えず、相手より危険な攻撃ができた。サッスオーロ戦ではそこまでできず、少し運に恵まれた場面もあった。一方で、自分たちのチャンスを生かすのは非常にうまかった。ボールがあの位置まで届いたとき、勝負を決めるプレーや、適切なタイミングでの決定的なパス、相手のミスを突く姿が見られた。強いチームはそういうこともできる」

コロンボについて：「彼を失うのは私たちにとって大きな痛手だ。理由はいくつもある。チームやロッカールームにもたらしていたものも、その一つだ。彼はいつもチームメートのためにいてくれた。昨年、私たちを救ってくれた。今こうしてオスマイッチを称賛できるのは、昨年のコロンボのゴールのおかげだ。見事なプレーで試合を決め、守備では獣のように走った。今年はまだゴールを決められていないが、アシストはいくつか記録した。ケガから復帰しつつあったところだった。誰からも好かれる選手だけに、私たちにとってつらい知らせだ。彼は善良な人間で、心からサッカーに向き合っている。すでに全員が個別に伝えたが、改めて彼に大きな抱擁を送りたい。これからも彼に寄り添い続ける」