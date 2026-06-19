デ・ラ・フエンテ：「ロドリへの批判は侮辱だ。他の人にはするな！」

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、カーボベルデ戦の引き分け後にキャプテンのロドリへ向けられた「侮辱的」な批判を擁護し、第2戦のサウジアラビア戦ではチームが調子を上げると強調した。

欧州王者のスペインは、W杯初出場のカーボベルデと0-0で引き分け、グループHは全チームが勝ち点1で並んだ。

スペインメディアはデ・ラ・フエンテ監督の先発選択や交代策を疑問視。監督はガビとフェラン・トーレスをウイングで起用し、勝ち越しを狙って最初の交代を71分まで遅らせた。 また、マンチェスター・シティのスターでバロンドール受賞者のロドリをはじめとする主力選手たちのパフォーマンスも批判され、チームのリズムを鈍らせていると指摘された。

デ・ラ・フエンテ監督はラジオ局「カディーナ・コペ」にこう語った。「世界最高の選手への批判は侮辱だ。同じことが他のスターに言われるだろうか。言えないはずだ」。

さらに「スペイン人だからといって、自国選手にだけ厳しい言葉を浴びせるのはおかしい。ロドリは世界最高だ。50％のコンディションでも多くのMFより優れている。彼には明確さと視野とバランスがある。我々のinspirationだ」と語った。

試合前、デ・ラ・フエンテ監督はラミン・ヤマルが「完璧なコンディション」と強調しながらも71分まで起用せず、出場したヤマルは即座に存在感を示した。

ニコ・ウィリアムズ、木曜日にリヴァプール移籍が決まったビクトル・ムニョス、ミケル・メリーノのコンディションも懸念されるが、デ・ラ・フエンテ監督は適切なタイミングで本来のレベルを取り戻すと強調した。

デ・ラ・フエンテ監督は「心配無用だ。必要な時には準備できている。日曜には出場時間を増やし、ウルグアイ戦ではさらに良くなる」と語った。

デ・ラ・フエンテは続けた。「前回ユーロ（2024年優勝）ではダニー・オルモが負傷しながら合流した。家に残る選択肢もあったが、我々は起用を選択。彼は回復し、得点王になった。誰も覚えていなくても、私は覚えている」。

ヤマルは4月の筋肉負傷から急ピッチで回復し大会に臨んだ。サウジアラビア戦での先発・途中出場については明言を避けた。

デ・ラ・フエンテ監督は「状況を判断する。試合は後半で決まる。前半だけで勝てる試合は少ない。彼を先発させるか、相手の疲労を狙って後半に投入するかは、試合の展開次第だ」と結んだ。