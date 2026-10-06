カルロス・エスピのスペイン代表デビューはお預けとなった。緊急招集で負傷したフェラン・トーレスの穴を埋める形で呼ばれていたものの、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が本日火曜日にスプリトで行われるクロアチア戦の23人のメンバーからエスピを外す決断を下したためだ。

デ・ラ・フエンテ監督はエスピを試合の最終メンバーから外すことを選んだ。これにより、レアル・マドリードのこの攻撃陣は、先のチェコ代表戦でも出場を逃していたのに続き、A代表での初出場をさらに待つことになった。

エスピはU-21スペイン代表で大きな注目を集めていた。サンマリノを13対0で大勝した試合で5ゴールを決め、トーレスの負傷による欠場という状況の中でA代表への招集機会を手にしていた。

デ・ラ・フエンテ監督は攻撃陣でロベルト・フェルナンデスの起用を継続する。同選手はチェコ戦に出場しており、監督はクロアチア戦でも同じ選択を維持した。一方でエスピは2試合連続で構想外となった。

この試合のスペイン代表メンバーは次の通り。ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ディーン・ハウセン、エムリク・ラポルト、ロバン・ル・ノルマン、セルヒオ・ボバル、パウ・クバルシ、マルク・ククレジャ、フレスネダ、アレハンドロ・グリマルド、フラン・ガルシア、ロドリ、マルティン・スビメンディ、ミケル・メリーノ、ペドリ、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペス、オヤルサバル、ラミン・ヤマル、ジェレミ・ピノ、ビクトル・ムニョス、バイェナ、ロベルト・フェルナンデス。

クロアチア側では、FWアンテ・ブディミルが最前線に復帰し、スモリッチの欠場を埋めるためマリオ・パシャリッチならぬマリオ・ポングラチッチが守備陣に加わった。