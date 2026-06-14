スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は日曜、ラミン・ヤマルとマルク・コクーリヤが絶好調だとしながらも、明日月曜に開催される2026年ワールドカップ・グループ3初戦のカボベルデ戦では先発しないことを明かした。

デ・ラ・フエンテ監督は試合前会見で「レアル・マドリードへの移籍が迫るクコリーラも、非常にプロフェッショナルな選手で影響はない」と強調。ヤマルについては「ニコやビクトル・ムニョスと同様に少し問題があったが、望んだタイミングで合流した」と語った。

「ラミンは絶好調で、絶好のタイミングで合流した。しかし先発はせず、試合の流れを見て起用する」と説明した。

また、コクーリャのレアル・マドリード加入については「本人にとって喜ばしいニュースで、私も幸せだ。彼はプロフェッショナルなので影響はない」と語った。

3人の回復期間は同じで、ヤマルとニコは互いに支え合いながらリハビリに励んでいるという。

試合の流れ次第で出場させる可能性はある。判断はタイミングを見て下す。彼らが練習していれば大きな驚きになるだろう」と結んだ。

警戒

カーボベルデ代表を侮ってはならないと強調し、「私たちはどの相手も尊重し、侮るという概念はない。常に目の前の相手が最も強いと仮定して臨む」と語った。 彼らは明確な戦術コンセプトを持ち、それを高いスピードで実行する。すでにカメルーンを破っており、大会のダークホースだ。我々は全力を尽くす。

さらに、開幕戦の重要性を強調。「好スタートは勝ち点3や精神面で極めて重要だ」と話し、「カーボベルデ戦がワールドカップで最も重要な一戦であり、簡単だと思えばそれは間違いだ」と断言した。

「優勝候補だからといって結果が約束されるわけではない。番狂わせもあるし、どの試合も厳しい」と指摘した。

最後に監督は「現時点で先発メンバーに変更はない」と断言。「我々の原則は情熱と意欲だ。多くの選手が初出場だが、その情熱と信念が何よりの武器だ」と締めくくった。