デ・ラ・フエンテ：「ヤマルをメッシやマラドーナに例えるのは受け入れられない」

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、若きスターのラミン・ヤマルをリオネル・メッシやディエゴ・マラドーナのようなレジェンドと比較するのは誤りだと警告した。

スペイン代表はグループH初戦でカーボベルデと0-0で引き分け、第2戦ではアトランタでサウジアラビアと対戦する。初戦のヤマルはコンディションが万全でなく、終盤に途中出場しただけだった。

今週もヤマルの成長について多くの質問を受けたが、監督はバルセロナ所属のウインガーへの過剰な注目がチームに悪影響を与えるという見方を否定した。

ESPNが伝えたデ・ラ・フエンテ監督のコメントは次のとおり。 「スペイン代表でのヤマルを、アルゼンチン代表のメッシやマラドーナと比べるべきか？ 彼を他の選手と比べるのは誤りだ。まだ18歳であり、成長の過程にある。我々は彼に自分の道を歩ませるべきだ」

スペイン代表監督はさらに「こうした独自の才能を持つ選手たちはプレッシャーに備えている。彼らはサルバドール・ダリやミケランジェロのような天才で、私たちには並外れて見えることも彼らにとっては自然なことだ」と語った。

ヤマルはカーボベルデ戦71分に途中出場。スペイン代表は相手の守備を崩せず苦戦していたが、彼は昨年4月の筋肉負傷から回復中だった。

さらに「チームには健全な雰囲気があり、全員が各選手の重要性を理解している。ヤマルの役割もチームメイトに十分に受け入れられている」と語った。