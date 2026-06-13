スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、2026年ワールドカップに向けた「ラ・ロハ」の最終調整について語った。

スペイン紙『AS』のインタビューで彼はこう語った。「負傷中のラミン・ヤマル、ビクトル・ムニョス、ニコ・ゴンサレスの状態？ 私たちは段階的に進めている。彼らは日々回復しており、所属クラブからの治療と指示は実際の状況と一致している。 状況を注視しつつ、当初の計画通り進めている。カーボベルデ戦には全員を招集するが、出場するかは未定だ」

さらに「大会は長期戦で、選手負担を分散させる必要がある。今回のW杯は移動が多く、回復や休息時間が少ない。暑さや標高の変化も厳しい」と語った。 これ自体が試合より選手を消耗させる。十分なケアが必要だ。フィジカルが大会の鍵になる」

「ヤマルの状態を心配しましたか？」という質問には「かなり心配だった。3〜2か月離脱する怪我ではないと分かっていたが、1か月半の回復期間でも長引く可能性があった」と明かした。

回復が予定通り進んだのは、診断も治療も質が高かったからだ。我々全員…… 驚いてはいませんが、とても喜んでいます。回復が予定より早く進み、ヤマルが日ごとに良くなっているのを見て、本当に嬉しく思っています。これは、彼が初戦に向けて完璧な状態になるだろうと考えさせてくれます」。

彼はユーロに少年として参加したことを理解しており、今やスターとして成熟した選手になった。その才能とピッチ上で自然に発揮する能力が、人々を惹きつける。 私たちはそれを喜びつつも、彼がまだ18歳であることを忘れてはいけない。今後も彼を大切にし、守り、寄り添い続ける必要がある。彼にはまだ波があるだろうが、それは自然なことだ。

「ヤマルには常に地に足をつけてもらいたい。今はサッカーに没頭し、精神的にもワールドカップへ準備万端だ」と結んだ。

ラフエンテはこう尋ねられた。「あなたのキャリアには複雑な決断がありましたね。著書の中で、ラモスの外しは最も困難だったと述べていますが、外す前のカルバハルやモラタとの会話はどうでしたか？」 彼はこう語った。「ラス・ロサスではアルバロ・モラタが訪ねてくれた。彼と一緒にいたロッカールームの喜びを君たちが見ていたら…… 私たちは共に過ごした時間、そしてこれから過ごす時間を思い出しました。彼らはチームと強い絆で結ばれ、偉大なリーダーでした。消えることのない遺産と、リーダーシップ、プロ意識の模範を残してくれました。

最もつらいのは、フェルミン・ロペスのような怪我による離脱だ。彼は絶好調で自信に満ちていた。今回のW杯で飛躍するはずだった彼が、怪我で夢を絶たれたのは本当に残念だ。 「馬鹿げた怪我などないが、どれも非常に辛い。これが一番痛む。こうした欠場こそが痛むのだ」。