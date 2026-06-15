スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、月曜日の夜に行われた2026年ワールドカップ初戦で0-0の引き分けに終わったことについて「残念だ」と語った。

試合後、デ・ラ・フエンテ監督は「これがサッカーだ。簡単な相手はいない。我々はスタイルを磨き、攻撃の仕上げとゴール前での効果を向上させる必要がある」と語った。

さらに同紙は、ラ・ロハが多くのチャンスを作りながらも決めきれなかったと伝えた。

「相手は組織力とフィジカルが強く、開始直後から10人がペナルティエリア前に引いて守った。スペースを作るのが難しかった」と続けた。

さらに「相手を混乱させる正確なパスが時折欠けていた。ボールがゴールに入りたがらない時は、どうしても入らない」と語った。

「シュートもチャンスもあったし、早く決めたいという意欲もあった。この流れを続けていくしかない。厳しい試合になるとは分かっていたし、こういう試合は勝つのが難しい。あのような技術的なタッチやラストワンタッチの質が我々に欠けていた」と続けた。

後半にニコ・ウィリアムズとラミン・ヤマルを投入した理由については「2人が成長できるよう、徐々にプレー時間を与えていきたい」と説明。次はサウジアラビア戦に集中すると語り「全員がさらに成長しなければならない。2人が良いパフォーマンスを示すと確信している」と結んだ。