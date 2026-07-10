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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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デ・ラ・フエンテ：「ベルギー戦が最大の試練だ。メッシは飽きを知らない！」

ルイス・デ・ラ・フエンテ
スペイン 対 ベルギー
スペイン
ベルギー
ワールドカップ
リオネル・メッシ
スペイン
ベルギー
アメリカ
アルゼンチン

スペイン代表監督による衝撃的な発言

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、2026年W杯準々決勝のベルギー戦がチームにとって最も難しい試合になると述べ、アルゼンチン代表メッシの活躍を称えた。

スペイン代表は金曜夕方にベルギー戦に臨み、勝てば準決勝でフランスと対戦する。

試合前会見では「ベルギーは経験豊富なチームで、欧州トップクラブで勝利に慣れた選手が多い。我々にとって最も厳しい試合になる」と語った。

準決勝でフランスと当たる可能性については「レ・ブルー」がモロッコに勝った試合を観戦したと述べ、「フランスの方が優れていたが、今はベルギー戦に集中している」と語った。

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また、自チームの攻撃力についても言及し、ラミン・ヤマルとミケル・オイアルサバルを称賛。大会での成功は一人ではなくチームワークの賜物だと強調した。

さらにヤマルについて「得点こそなかったがポルトガル戦でも光った。将来が楽しみだ」と期待を寄せた。

メッシへの特別な称賛

大会でのリオネル・メッシの活躍を問われると、デ・ラ・フエンテはアルゼンチン主将のプレーをこう称えた。「メッシは19歳か23歳のように見える。並外れたプレーだ」。

さらに「長年の成熟と経験に加え、彼の献身性が際立っている。彼は疲れ知らずで、成功に満足せず、毎日さらに高みを目指す」と語った。

スペイン人監督は、メッシがチームメイトや後進の模範だと強調し、「彼の活躍はあらゆる称賛に値する。努力を続ける者が目標に近づくことを証明している」と語った。

最後に監督は「メッシはキャリアを通じて模範であり、今もなおピッチでそれを示し続けている」と結んだ。

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